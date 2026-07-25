دهه‌هاست که دانشمندان در حیرت هستند که چرا زهره، با وجود شباهتش به زمین از نظر اندازه، ترکیب شیمیایی و روشنایی، به جهانی جهنمی با جوی سمی و سوزان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق بیانیه‌ای از موسسه فناوری فدرال سوئیس (ETH زوریخ)، یک تیم بین‌المللی از دانشمندان علوم سیاره‌ای شواهدی را کشف کرده‌اند که نشان می‌دهد برخی از دره‌های گسلی مشاهده شده روی سطح زهره توسط ابزار‌های کاوشگر ماژلان، آنطور که قبلاً تصور می‌شد، ۱۰۰ میلیون سال پیش تشکیل نشده‌اند، بلکه در مقیاس زمین‌شناسی نسبتاً اخیراً تشکیل شده‌اند. این نشان می‌دهد که فرآیند‌های زمین‌شناسی فعال هنوز در درون سیاره در حال انجام هستند.

پروفسور تاراس گریا از ETH زوریخ گفت: محاسبات و مشاهدات ما نشان می‌دهد که زهره هنوز از نظر زمین‌شناسی فعال است و درون آن پویاتر و پر جنب و جوش‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد. این به ما کمک می‌کند تا فعالیت تکتونیکی بالقوه سیاره را بهتر درک کنیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که یکی از فرضیه‌هایی که تبدیل زهره به یک دنیای «جهنمی» را توضیح می‌دهد، فقدان فرآیند‌های تکتونیکی مشابه فرآیند‌های زمین است که دائماً سطح آن را تجدید می‌کنند.

با این حال، کشف اخیر شواهدی از فوران‌های آتشفشانی در زهره، همراه با نشانه‌های بالقوه گسترش تکتونیکی در برخی از ساختار‌های زمین‌شناسی، این فرضیه را مورد تردید قرار داده است. علاوه بر این، عدم وجود هرگونه فضاپیمای مجهز به رادار پیشرفته که قادر به تصویربرداری با وضوح بالا از سطح زهره در دو دهه گذشته باشد، مانع از آزمایش کافی این فرضیه‌های جایگزین شده است.

تیم علمی به رهبری پروفسور گوریا، با توسعه یک مدل کامپیوتری دقیق که ساختار داخلی زهره و شکل سه‌بعدی دره‌های شکاف سطحی آن را شبیه‌سازی می‌کند، گام مهمی در جهت حل این معضل برداشته است. این ساختار‌ها که در تصاویر گرفته شده توسط کاوشگر ماژلان در اوایل دهه ۱۹۹۰ کشف شدند، کلید درک چگونگی و زمان فرآیند‌های زمین‌شناسی و تکتونیکی منجر به تشکیل دره‌های شکافی شده‌اند که هزاران کیلومتر در سطح سیاره امتداد دارند.

محققان معتقدند که این شکاف‌ها یک هدف علمی مهم را نشان می‌دهند و انگیزه‌ای قوی برای ارسال فضاپیما‌ها و فرودگر‌های جدید به زهره برای مطالعه بیشتر تاریخ زمین‌شناسی آن فراهم می‌کنند.

منبع: TASS

برچسب ها: زهره ، سیاره زهره ، فضا ، صفحات تکتونیکی
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