در روز‌های اخیر برخی همراهان و مخاطبان خبرفوری در پلتفرم‌های داخلی درباره عدم انتشار محتوا در کانال‌های خبرفوری در بستر‌های ایرانی پرسش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مصطفی انتظاری هروی* - در روزهای اخیر برخی همراهان و مخاطبان خبرفوری در پلتفرم‌های داخلی درباره عدم انتشار محتوا در کانال‌های خبرفوری در بسترهای ایرانی پرسش می‌کنند.

آنها می‌پرسند چطور ۸ سال پس از آنکه خبرفوری با حضور در بسترهای داخلی که آن زمان تازه شکل گرفته و در رقابت با پلتفرم‌های مشابه خارجی بدون مخاطب بودند، با وجود همه فشارها و جوسازی‌ها، به این پلتفرم‌ها از حیث فعالیت رسانه‌ای معنا داد، امروز همان حضور معنابخش به خاموشی گراییده و با بستن سکوهای انتشار خبرفوری در پیامرسان‌های داخلی، این ظرفیت‌ها را به محیطی ناامن برای رشد رسانه بدل ساخته است؟

البته احتمالا پاسخ برای آنها روشن است اما از سر شگفتی می‌پرسند چرا در میانه جنگی که بخش بزرگی از آن بر سر روایتهاست، چنین سکوت کرده‌اید؟ آیا این سکوت به سود دشمن آمریکایی و صهیونیستی و جریان نفوذ داخلی وابسته به آن نیست؟ آیا این سکوت به زیان نهادهای رسمی داخل کشور نیست که برای ارتباط با مردم از کانالهای خبرفوری به طور لحظه‌ای استفاده می‌کنند؟

ما به‌عنوان بزرگترین رسانه کشور که بدون هرگونه وابستگی در ۱۱ سال گذشته فعالیت کرده و براساس وظیفه و تکلیف، از کشور در تمام فراز و فرودهای داخلی و خارجی دفاع کرده‌ایم و هزینه آن را پرداخت کرده‌ایم، تمام تلاش خود را می‌کنیم که همچنان صدای مردم و راوی روایت حق و‌ عدالت باشیم.

اما این تلاش نیاز به بسترسازی دستگاه‌های مسئول و نظارتی نیز دارد که امیدواریم با درک شرایط کشور و در اوج تجاوز بیگانه به مرزهای فکری و جغرافیایی ایران بزرگ، با سعه صدر و درک عمیق‌تری از واقعیت‌های موجود، دست رسانه‌های داخلی را در رویارویی با امپراطوری دروغ تحت کنترل دشمن متجاوز، نبندند.

خبرفوری در این ۱۱ ساله ناملایمات بسیاری دیده و به عنوان رسانه‌ای جوان و مستقل تجربه‌های گاها دردناکی را از سر گذرانده و این بار هم با درایت نهادهای عالی کشور به ویژه دستگاه قضایی و تدبیر همیشگی شخص رئیس دستگاه قضا که شناختی ریشه‌دار از نقش رسانه در تحقق عدالت در کشور دارند، به مخاطبان وفادار خود بازخواهد گشت چراکه دود تصمیم به بستن صدای رسانه‌های حامی عدالت، به چشم همه ارکان عدالت‌طلب خواهد رفت و پدافند رسانه‌ای ایران در برابر دروغ‌پردازی خارجی و فساد و نفوذ داخلی را در این دوره حساس دچار آسیب می‌کند.

ما بر این باوریم که کسی اجازه نخواد داد در میانه جنگ نظامی - رسانه‌ای، صدای بزرگترین رسانه کشور در بسترهای مجازی وطن خود، خاموش شود. ان‌شاالله.

*مدیرمسئول مجموعه رسانه‌ای خبرفوری

برچسب ها: خبر فوری ، رسانه ، خبرگزاری
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