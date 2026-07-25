\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0633\u0646\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f \u0628\u06cc\u0646 \u0632\u0646 \u0648 \u0645\u0631\u062f \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0627\u0639\u062b \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n