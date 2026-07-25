باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشکلاتی که اختلاف سنی زیاد می‌تواند در زندگی مشترک ایجاد کند + فیلم

روانشناسان داشتن اختلاف زیاد سنی در میان زوجین را پیشنهاد نمی‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده در برنامه تلویزیونی گفت: تفاوت سنی زیاد بین زن و مرد ممکن است باعث اختلافاتی در زندگی شود.

مطالب مرتبط
مشکلاتی که اختلاف سنی زیاد می‌تواند در زندگی مشترک ایجاد کند + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

مشکلاتی که اختلاف سنی زیاد می‌تواند در زندگی مشترک ایجاد کند + فیلم
young journalists club

سلامت روان چیست؟ + فیلم

مشکلاتی که اختلاف سنی زیاد می‌تواند در زندگی مشترک ایجاد کند + فیلم
young journalists club

عقایدتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha