باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ در کنفرانس فناوری اخیر خود، از گلکسی Z Fold۸ رونمایی کرد که طراحی آن با گوشیهای تاشوی قبلیاش متفاوت است. قابل توجهترین ویژگی این دستگاه، طراحی منحصربهفرد آن است که به آن اجازه میدهد مانند یک گوشی تاشو عمل کند و در حالت تا شده به راحتی در جیب جا شود. در حالت باز، به یک تبلت کوچک تبدیل میشود. ابعاد آن ۱۶۱.۴ در ۱۲۳.۹ در ۴.۵ میلیمتر است و در حالت تا شده، به ۸۱.۹ در ۱۲۳.۹ در ۹.۷ میلیمتر میرسد.
این دستگاه با رتبهبندی IP۴۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. صفحه نمایش اصلی بزرگ آن یک صفحه نمایش ۷.۶ اینچی تاشو Dynamic LTPO AMOLED ۲X با وضوح ۱۸۲۸ در ۲۴۴۸ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است.
نمایشگر خارجی آن یک نمایشگر ۵.۵ اینچی Dynamic AMOLED ۲X با نسبت تصویر ۳:۴، وضوح ۱۲۴۸ در ۱۹۷۲ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز است و توسط Corning Gorilla Glass Ceramic ۳ برای مقاومت در برابر ضربه و خراش محافظت میشود.
این گوشی با سیستم عامل جدید اندروید ۱۷ با رابط کاربری One UI ۹ اجرا میشود و از پردازنده Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰، رم ۱۲/۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره میبرد.
دوربین اصلی آن یک سیستم دو لنزه با وضوح ۵۰+۵۰ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۸ K است و دوربین جلوی آن ۱۰ مگاپیکسل است.
سامسونگ همچنین این گوشی را به یک درگاه نانو سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال سلولی، یک پورت USB Type-C ۳.۲، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت و یک باتری لیتیوم-یونی ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعتی که از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ بیسیم ۲۰ واتی پشتیبانی میکند، مجهز کرده است.
منبع: gsmarena