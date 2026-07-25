باشگاهخبرنگارانجوان؛محبوبهکباری - عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت روستایی و صندوق توسعه ملی با اشاره به نشست اخیر خود با رئیس و مدیران صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: حدود ۲۱ روز پیش جلسهای با مسئولان صندوق توسعه ملی پیرامون سرمایهگذاری برای توسعه مناطق کمبرخوردار و روستاها برگزار شد که امروز نتایج آن عملیاتی شده است.
وی افزود: برخلاف برخی تفاهمنامههایی که تنها در حد امضا باقی میمانند، در این تفاهم اقدامات اجرایی پیشبینی شده و سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی برای مناطق روستایی و کمبرخوردار در نظر گرفته شده است.
حسینزاده ادامه داد: همچنین حداقل دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای استفاده از ظرفیتهای استانهای مرزی اختصاص یافته تا بتوانیم در حوزه صادرات، واردات و ارزآوری به اقتصاد کشور کمک کنیم.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر اینکه منابع مالی باید به دست افراد و طرحهای واجد شرایط برسد، گفت: تلاش ما این است که این اعتبارات متناسب با ظرفیتها و رستههای واقعی هر منطقه به صورت دقیق سرمایهگذاری شود. صندوق توسعه ملی نیز اقدامات لازم در حوزه تسهیلگری و آمادهسازی فرآیندها را انجام داده و اجرای این طرح با مشارکت بانکهای عامل صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: متقاضیان و معرفیشدگان باید در زنجیره ارزش تعریفشده برای هر منطقه فعالیت داشته باشند تا بتوانیم اشتغال و کارآفرینی واقعی را با دو هدف افزایش بهرهوری و افزایش تولید دنبال کنیم و در نهایت به شکلگیری اقتصاد پایدار در مناطق روستایی و کمبرخوردار برسیم.
حسینزاده درباره مشمولان این تسهیلات گفت: بر اساس برنامه هفتم ت، هم مشاغل خانگی و هم کارگاههای کوچک و متوسط تا ۲۰ نفر مشمول این طرح خواهند بود.
وی افزود: برای نخستین بار مطالعات جامعی درباره ظرفیتهای اقتصادی استانها انجام شده و برای هر استان یک بسته راهبردی تدوین شده است. حتی در داخل یک استان نیز تفاوتهای منطقهای مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، مناطق مختلف خراسان رضوی از نظر منابع آبی، نوع اراضی و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری دارای ویژگیهای متفاوتی هستند و بر همین اساس، اولویتهای سرمایهگذاری تعیین شده است.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اولویتبندی مناطق هدف این طرح اظهار کرد: اولویت نخست ما مناطق کمبرخوردار و محروم کشور هستند که بر اساس ۳۱ شاخص شناسایی شدهاند. این اعتبارات به صورت هدفمند در همین مناطق هزینه خواهد شد تا زمینه اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعه اقتصادی فراهم شود.
وی تأکید کرد: توسعه اشتغال و کارآفرینی در مناطق محروم علاوه بر آثار اقتصادی، به کاهش آسیبهای اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
حسینزاده در پایان گفت: شناسایی مناطق کمبرخوردار و محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شده و شاخصهای مربوطه نهایی شده است. پیشبینی میشود این شاخصها ظرف یک تا دو هفته آینده به تصویب نهایی دولت برسد.