معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: اربعین امسال دو وجه برجسته اصلی دارد؛ یکی اربعین خونخواهی , دیگری اربعین سپاسگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در حاشیه بازدید از رویداد آیینی محرم شهر میدان آزادی و افتتاح رواق دارالذکر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رهبر شهید ایران گفت: مدت کوتاهی است که از رستاخیز و تشییع آقای شهید ایران گذشته است، اما می‌بینیم که راه جدیدی برای امت اسلامی آغاز شده است. پرچم‌های سرخ خونخواهی سیدالشهدا انقلاب اسلامی در کنار پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران نماد یک ایران مقاوم شده است. امروز میادین، خیابان‌ها و کوچه‌ها شاهد انقلاب مردم مبعوث شده هستند. انقلابی که با شهادت آقای شهید ایران آغاز شد و ثمره خون این بزرگ مرد تاریخ است. 

وی با اشاره به در پیش بودن مراسم پیاده‌روی اربعین و اجتماع بزرگ شیعیان جهان گفت: در چند قدمی اربعین تمدن‌ساز هستیم، همان اربعینی که رهبر شهیدمان همواره از آن به بزرگی و عظمت یاد می‌کردند. از قضا اولین زائر اربعین امسال هم خود ایشان شد و مردم مبعوث شده ایران که بیش از ۴ ماه خیابان‌ها را ترک نکردند، با پرچم یا لثارات الحسین در آن حاضر خواهند شد. اربعین امسال دو وجه برجسته اصلی دارد؛ یکی اربعین خونخواهی است و دیگری اربعین سپاسگزاری؛ امسال به عراق می‌رویم تا از مردم آن تشکر کنیم که برای قائد شهید ایران سنگ تمام گذاشتند. ما وظیفه داریم از مردم عراق تشکر کنیم که در وفاداری و عزت سنگ تمام گذاشتند. 

توکلی‌زاده ادامه داد: ما به اربعین می‌رویم تا از عشایر عراق که در جنگ اخیر کنار ما بودند و شهدای زیادی را به جبهه مقاومت تقدیم کردند، تشکر کنیم. از مواکب آنها تشکر می‌کنیم که در شهر تهران، بیش از ۱۲۰ موکب عراقی پا به پای ایرانیان در اجتماعات خدمتگزاری کردند. 

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران درباره رونمایی از رواق دارالذکر در میدان آزادی گفت: رواق دارالذکر در سوگواری آیینی محرم شهر افتتاح شد؛ دلتنگی مردم تهران برای آقای شهید تمامی ندارد و به سختی پیکر آقای شهیدمان را به سمت مشهد بدرقه کردیم. با راه اندازی رواق دارالذکر، این دلتنگی‌ها دوباره جا باز کرد. این نماد یعنی حضرت آقا، ما هنوز به یاد شما هستیم و جای شما در پایتخت مقاومت، تهران دوست داشتنی، خالی است، دل‌های ما هیچگاه از یاد شما خالی نخواهد شد و پرچم خوانخواهی شما را هیچگاه زمین نخواهیم گذاشت.

برچسب ها: اربعین ، شهرداری
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