باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی تفاوت مهم میان عاطفه و تعلق + فیلم

میان حس عاطفه و حس تعلق تفاوتی مهم وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حس عاطفه و تعلق دو مقوله جدا از هم هستند که محمد مهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را درباره آن ارائه کرد که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
بررسی تفاوت مهم میان عاطفه و تعلق + فیلم
young journalists club

راهی که به شهادت رسید؛ روایت مردی که جهاد را زندگی کرد + فیلم

بررسی تفاوت مهم میان عاطفه و تعلق + فیلم
young journalists club

صد‌ها نفر مثل علی خامنه‌ای در راه انقلاب جان و آبرو خواهند داد + فیلم

بررسی تفاوت مهم میان عاطفه و تعلق + فیلم
young journalists club

خاطره فرزند شهید سلامی از یادگاری شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha