رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که صندوق توسعه ملی تاکنون بیش از ۱.۱ میلیارد دلار برای طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۷ هزار مگاواتی پرداخت کرده و در حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز ورود کرده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدمهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی،  در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، گفت: صندوق توسعه ملی در طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشند، امکان مشارکت در سرمایه‌گذاری را دارد و در همین چارچوب، دو طرح توسعه میادین نفتی به تازگی به تصویب رسیده‌اند.

وی افزود: طرح توسعه میدان نفتی چنگوله با حجم سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلار به تصویب رسیده که صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیون دلار از منابع مورد نیاز آن را تأمین خواهد کرد. همچنین در طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه با حجم سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیارد دلار، صندوق توسعه ملی مشارکت ۳۰۰ میلیون دلاری خواهد داشت.

غضنفری با اشاره به اینکه منابع سایر بخش‌های این پروژه‌ها توسط مجریان طرح تأمین می‌شود، اظهار کرد: طرح‌های دیگری نیز در دست بررسی قرار دارند که پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، جزئیات آنها اعلام خواهد شد.

پرداخت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار برای طرح‌های ۷ هزار مگاواتی تجدیدپذیر

رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به تأمین مالی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: صندوق توسعه ملی در قالب طرح‌های موسوم به ۷ هزار مگاواتی و ۸ هزار مگاواتی، تأمین مالی پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برعهده گرفته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های ۷ هزار مگاواتی از طریق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نظر گرفته شده که از این میزان، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار پرداخت شده است.

غضنفری همچنین درباره طرح‌های ۸ هزار مگاواتی اظهار کرد: کمتر از یک میلیارد دلار نیز در چارچوب طرح‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته که تاکنون حدود ۷۰ درصد منابع آن جذب شده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیز دریافت شده است و مابقی منابع نیز به تدریج پرداخت خواهد شد.

وی تأکید کرد: کل توسعه برق تجدیدپذیر کشور تنها بر عهده صندوق توسعه ملی نیست و دستگاه‌های مختلف در این حوزه فعالیت دارند. سهم صندوق توسعه ملی در این بخش، تأمین مالی ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بوده که بخش عمده اقدامات مربوط به آن انجام شده است.

ورود صندوق توسعه ملی به بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده

رئیس صندوق توسعه ملی درباره ورود این صندوق به حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز گفت: صندوق توسعه ملی علاوه بر ایفای نقش در توسعه کشور، وظیفه خود می‌داند در بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ نیز مشارکت کند.

وی افزود: برخی مجتمع‌های فولادی و پروژه‌های مستقر در منطقه عسلویه که دچار آسیب شده‌اند، درخواست دریافت تسهیلات ارائه کرده‌اند. در حال حاضر، یکی از پروژه‌های مربوط به عسلویه مراحل اجرایی پیشرفته‌تری را طی کرده و تأمین مالی آن از طریق یکی از بانک‌های عامل در حال انجام است.

غضنفری خاطرنشان کرد: نخستین پرداخت‌ها برای این پروژه‌ها به زودی انجام خواهد شد. پروژه مورد نظر، یک یوتیلیتی مشترک میان چند مجتمع پتروشیمی بوده که جزئیات آن پس از نهایی شدن مراحل اداری و تصویب‌های لازم از سوی متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که صندوق توسعه ملی در مسیر توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کند، در بازسازی زیرساخت‌ها و واحدهای آسیب‌دیده نیز در کنار بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد بود.

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برچسب ها: صندوق توسعه ، تسهیلات
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