باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا شریفینیا، بازیگر سینما و تلویزیون درباره زندهیاد اکبر عبدی و استعداد خارقالعاده او در بازی در نقشهای مختلف گفت: بهنظرم اکبر عبدی منتقدان را دیوانه کرده است! یعنی اگر وارد تفکر، نگاه، زندگی و بازیگری اکبر عبدی شوی، دیوانه میشوی.
شریفینیا بیان کرد: او ۱۰۰ لهجه ایرانی را به زیبایی کسانی که اهل آن لهجه هستند، صحبت میکرد. از نقش بچه دو ساله تا مرد ۱۱۰ ساله را بازی میکرد. از نقش دختر دو ساله تا پیرزن ۱۱۰ ساله را بازی میکرد. او یک پدیده در جامعه بازیگری ماست و با هیچکس قابل مقایسه نیست. شما نمیدانید خمیرمایه و سرشتاش از کجاست؟ شاید هر ۵۰۰ سال یکبار بازیگری مثل اکبر عبدی پیدا شود.