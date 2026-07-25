بازیگر «اخراجی‌ها» درباره نبوغ اکبر عبدی گفت: شما اگر وارد تفکر، نگاه، زندگی و بازیگری اکبر عبدی شوی، دیوانه می‌شوی. شاید هر ۵۰۰ سال یکبار بازیگری مثل اکبر عبدی پیدا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدرضا شریفی‌نیا، بازیگر سینما و تلویزیون درباره زنده‌یاد اکبر عبدی و استعداد خارق‌العاده او در بازی در نقش‌های مختلف گفت: به‌نظرم اکبر عبدی منتقدان را دیوانه کرده است! یعنی اگر وارد تفکر، نگاه، زندگی و بازیگری اکبر عبدی شوی، دیوانه می‌شوی.

شریفی‌نیا بیان کرد: او ۱۰۰ لهجه ایرانی را به زیبایی کسانی که اهل آن لهجه هستند، صحبت می‌کرد. از نقش بچه دو ساله تا مرد ۱۱۰ ساله را بازی می‌کرد. از نقش دختر دو ساله تا پیرزن ۱۱۰ ساله را بازی می‌کرد. او یک پدیده در جامعه بازیگری ماست و با هیچ‌کس قابل مقایسه نیست. شما نمی‌دانید خمیرمایه و سرشت‌اش از کجاست؟ شاید هر ۵۰۰ سال یکبار بازیگری مثل اکبر عبدی پیدا شود.

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برچسب ها: اکبر عبدی ، محمدرضا شریفی‌نیا ، بازیگری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ا.. رحمت السین🖤
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
شما این 500 سال را چگونه محاسبه کردید؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اکبر عبدی فقط یک هنرمند نبود بلکه یک مکتب بود..
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اقای شریفی نیا اجازه بدهید 500سال از عمر سینما بگذرد بعد بگید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
کسی نمیتونه جاشو بگیره،آدم رو میخکوب پای تلوزیون نگه می‌داشت.
۱
۱
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United States of America
سعید
۱۶:۵۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
انشالله سر سفره امام حسین باشد در این روز های اربعینی
۱
۲
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United States of America
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
حتما زنده یاد عمو اکبر عبدی هم مثه همه ما دختر داشته نوه داشته 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 تسلیت به همه خانواده ایشان 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۱
۲
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United States of America
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا حافظ عمو اکبر عبدی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤
۱
۲
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United States of America
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا حافظ ای جوانی من شادمانی من 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤
۱
۳
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United States of America
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحت شاد زنده یاد عمو اکبر عبدی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۱
۱
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United States of America
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد خدا رحمتش کنه آقای اکبری عبدی بابت همه تلاش های شما در بازیگری و نقش های زیبایی که بازی کردند ممنون همیشه در خاطره ما ایرانی ها خواهید ماند
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اکبر عبدی یکی از نوابغ روزگار ما در بازیگری است. استعدادش خدادای بود
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۴:۳۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد مرد بزرک ایرانی اصیل از بچگی ازش حاطر داریم ت الان که شصت سال هستیم
۱
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
الان دیگه دیره
۲
۱۳
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۱۲
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