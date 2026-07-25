باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری ستاد فرهنگی اربعین، هم اندیشی جمعی از علمای اهل سنت و شیعه ایران و عراق در روز جمعه دوم مرداد برابر نهم ماه صفر، پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع القدس در بغداد برپا شد، بر نقطه کانونی "همبستگی اسلامی با محور اندیشه حسینی در مقابل ظالمان جهان" تاکید داشت.

در این نشست صمیمی اسید عبد‌القادر آلوسی، رئیس جمعیت علمای رباط محمدی عراق، ضمن تأکید بر وحدت علمای اسلامی از همه بلاد گفت: بنیان‌های فکری ما و حرکت متفکران و علمای اسلامی، باید بر محور وحدت و همبستگی باشد و این موضوع در شرایط امروز جهان اسلام از هر امری، ضروری‌تر است.

آقای آلوسی افزود: ما دارای قران واحد، پیامبر واحد، قبله واحد هستیم، لذا آنچه باید به عنوان اولویت نخست در دستور کار علمای عراق، ایران لبنان، مصری و همه کشور‌ها و همه مذاهب از حنبلی و شافعی و همه اقشار از کرد، ترکمن و دیگران باشد، همبستگی و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است.

این عالم اهل سنت افزود: اگر آن همبستگی اسلامی که مورد تأکید قرآن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه بوده، تضعیف شود.

قدرت‌های ظالم به تضعیف اندیشه انسان ساز اسلام ردی آورده و به جوهر ایستادگی در جهان اسلام خدشه وارد خواهد شد و موجب تضعیف امت اسلام خواهد شد.

حرکت امام حسین (ع)، قطب محوری مقاومت

رئیس جمعیت علمای رباط امحمدی عراق در فراز پایانی سخنانش، بیان داشت: این مقاومت، همواره در طول تاریخ و در دوره معاصر، بر مدار یک قطب مهمی چرخیده و حریتن دارد، رهبران و فرماندهان مقاومت اسلامی از ابو مهدی المهندس تا سیدحسن نصرالله، از سردار سلیمانی تا قائد شهید، همگی در حرکت‌های خود، بر مدار این قطب محوری حرکت کردند. این کانون و قطب، شخصیت و حرکت امام حسین (ع) بوده که عامل و محور برای همبستگی در اندیشه و عمل علمای اسلامی است.

یاداور می‌شود، جمعیت فرهنگی و تبلیغی "رباط محمدی" با هدف وحدت و تقریب بین مذاهب تسلامی، در مراکز و مناطق و استان‌های سنی نشین عراق فعالیت دارد.

آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این نشست، با اشاره به نکته نهفته در ساختار آیه إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ گفت: قرآن پیش از آن‌که از «ربوبیت واحد» و «عبادت واحد» سخن بگوید، از «امت واحده» سخن می‌گوید. گویی میان این سه حقیقت، پیوندی وجودی برقرار است؛ وحدت امت، بستر ظهور وحدت ربوبی و زمینه تحقق وحدت عبودی است.

امت واحده، آرمانی انتزاعی یا عملی فراتر از عبادت واحد

آیت الله مبلغی در ادامه افزود: امت اسلامی در نگاه قرآن، صرفاً یک تصور ذهنی یا یک آرمان انتزاعی نیست؛ بلکه حقیقتی اجتماعی و تاریخی است.

همچنین قرآن، وحدت را در سطح پایین‌تر متوقف نمی‌کند. وحدتِ یک طایفه، وحدت یک مذهب، وحدت یک گروه یا یک جریان، هرچند ممکن است در جای خود ارزشمند باشد، اما افق نهایی قرآن نیست.

وی افزود: قرآن می‌خواهد وحدت، صفت کل امت باشد؛ نه صفت بخشی از امت در برابر بخش دیگر.

بنیادی‌ترین فضیلت اخلاقی برای امت اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: یکی از بنیادی‌ترین فضیلت‌های اخلاقی برای امت اسلامی، مشخص کردن نسبت امت با ظلم است. امتی که به ظلم حساسیت ندارد، اساس هویت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا ظلم، انسان را از جایگاه کرامت و مسئولیت خارج‌می‌کند.

قرآن نه اجازه ظلم کردن می‌دهد و نه اجازه پذیرش ذلت در برابر ظالم را، چنان‌که می‌فرماید: وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا، اینجا «رکون» یعنی تکیه کردن، متمایل شدن، پذیرفتن موقعیتی که در آن انسان قدرت مقاومت و استقلال خود را از دست می‌دهد. جامعه‌ای که به ظلم خو می‌گیرد، آرام‌آرام از درون تهی می‌شود؛ زیرا دیگر آن انسجام و عزتی که لازمه امت بودن است، در آن باقی نمی‌ماند.

عبور از نزاع‌های فرساینده برای ایستادگی در برابر ظلم آمریکایی و صهیونی

آیت الله احمد مبلغی در بخش پایانی سخنان خود افزود: پس امت واحده در منطق قرآن، صرفاً یک شعار وحدت‌گرایانه نیست؛ یک پروژه وجودی و تمدنی است.

امت باید خود را بیابد، وحدت خود را بسازد، در برابر ظلم آمریکایی و صهیونیستی بایستد، از نزاع‌های فرساینده عبور کند، تا بتواند در پرتو ربوبیت واحد، عبادت واحد را تجربه کند و در جهان به عنوان الگویی از حیات انسانی ظهور یابد.

قرآن پیش از آنکه انسان‌ها را به سوی خدا فرا بخواند، آنان را به سوی یکدیگر فرا می‌خواند؛ زیرا راه رسیدن به آسمان، از ساختن زمینِ مشترک امت آغاز می‌شود.