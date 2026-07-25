باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی در بازدید از زیرساخت های مرز رسمی خسروی با اشاره به جایگاه این مرز رسمی در تردد زائران عتبات عالیات اظهار کرد: این مرز همواره یکی از اصلیترین دروازههای اعزام زائران به عراق بوده و امروز با تکمیل زیرساختها، شرایط مطلوبی برای خدمترسانی به زائران فراهم شده است.
وی اظهار کرد: در مرز رسمی خسروی امکاناتی فراهم شده که زائران با کمترین مسیر پیادهروی و حداقل حضور در گرمای هوا از گیتهای خروج عبور میکنند و این موضوع نقش مهمی در افزایش رفاه و رضایت زائران دارد.
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کشور ادامه داد: توسعه پارکینگها، استقرار کامل پایانه مسافربری، تجهیز بخشهای مختلف مرزی و دسترسی آسان زائران به گیتهای خروج، از مهمترین مزیتهای این گذرگاه است که شرایط تردد را تسهیل کرده است.
محمودی با اشاره به فرهنگ مهماننوازی مردم استان کرمانشاه و قدردانی از تلاش استانداری، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و امنیتی برای آمادهسازی مرز خسروی، گفت: همدلی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین را فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که زائران اربعین با بهرهگیری از امکانات فراهمشده، سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را از مرز بینالمللی خسروی تجربه کنند.
فعالیت ۱۷ پایگاه امدادی هلالاحمر در ایام اربعین
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه نیز گفت: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با بهکارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران اختصاص یافته است.
«افشین یگانه» اظهار کرد: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی فعال شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران نیز در این محل به زائران ارائه خواهد شد ضمن اینکه در مرز منذریه و همچنین خانقین خدمات درمانی و امدادی همانند اربعین پارسال، با هماهنگیهای انجام شده و پیگیریهای استاندار کرمانشاه و مشاور امور مرزی استاندار، ادامه دارد.
او با اشاره به برنامههای امدادی در مرزهای دیگر استان کرمانشاه از راهاندازی پایگاه امدادی در مرز سومار خبر داد و گفت: این پایگاه برای نخستین بار در ایام اربعین امسال فعال شده تا پوشش امدادی در این مرز نیز تقویت شود.
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در سفر به استان کرمانشاه، به همراه افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از بخشهای مختلف حوزه خدمترسانی جمعیت هلالاحمر به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی شامل قرارگاه مرزی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، تیم واکنش سریع مستقر در نقطه صفر مرزی و همچنین ایستگاه خدمترسانی اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه که در حال ارائه خدمات امدادی، بشردوستانه و حمایتی به زائران بودندبازدید و در جریان روند فعالیتها و آمادگی نیروهای عملیاتی قرار گرفت.