شیرین‌کننده‌های مصنوعی، که اغلب به عنوان جایگزین بی‌خطری برای شکر به بازار عرضه می‌شوند، می‌توانند کاهش عملکرد‌های شناختی مغز را تسریع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی تازه که توسط محققان دانشگاه سائوپائولو در برزیل انجام شد، نشان داد که شیرین‌کننده‌های مصنوعی، که اغلب به عنوان جایگزین بی‌خطری برای شکر به بازار عرضه می‌شوند، ممکن است با تسریع قابل توجه در کاهش عملکرد‌های شناختی مغز مرتبط باشند.

در طول این مطالعه، دانشمندان ۱۲۷۷۲ بزرگسال را به مدت هشت سال تحت نظر داشتند. شرکت‌کنندگان بر اساس مصرف هفت شیرین‌کننده به سه گروه تقسیم شدند: آسپارتام، ساخارین، آسه‌سولفام پتاسیم، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز.

نتایج نشان داد افرادی که بیشترین مقدار این شیرین‌کننده‌ها را مصرف کردند، ۶۲٪ کاهش سریع‌تری در حافظه، سرعت تفکر و توانایی کلامی نشان دادند. از بین هفت شیرین‌کننده، تاگاتوز هیچ ارتباطی با زوال شناختی نشان نداد.

در زمینه‌ای مرتبط، آندره‌آ اوریزار، متخصص تغذیه، پیش از این هشدار داده بود که برخی از نوشیدنی‌های به ظاهر بی‌ضرر، مانند نوشیدنی‌های انرژی‌زا و نوشابه‌های بدون قند، به ویژه آنهایی که حاوی آسپارتام هستند، خطر بالقوه‌ای ایجاد می‌کنند. او خاطرنشان کرد که مصرف بیش از حد این ماده ممکن است خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش دهد.

از سوی دیگر، دکتر الویرا خاچرووا، دانشیار گروه پزشکی داخلی دانشگاه پیروگوف روسیه، خاطرنشان کرد که جایگزین قند اریتریتول که در برخی از نوشیدنی‌های غیرالکلی استفاده می‌شود، ممکن است خطر حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: شیرین کننده ، شیرین کننده صنعتی ، قند ، عملکرد مغزی
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