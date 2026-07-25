مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از محرم شهر گفت: جنبشی که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق به پا کرد، باب جدیدی را در دنیای اسلام باز کرد که باعث هراس آمریکا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران شب گذشته با حضور در میدان آزادی تهران از روند برگزاری چهارمین رویداد آیینی محرم شهر بازدید کرد. او در حاشیه این بازدید درباره شرایط خاص کشور در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی صحبت کرد. 

چمران با اشاره به اینکه عزاداری محرم امسال، آغازگر یک جنبش علیه دشمنان خارجی بود، گفت: محرم شهر امسال به یاد همه شهدای عزیز جنگ رمضان به ویژه امام شهید، فرماندهان، دانشمندان، مردم شهید و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب برگزار می‌شود. هر زمان که ماه محرم و صفر فرا می‌رسد، همه مردم عزادار می‌شوند و سوگواری می‌کنند؛ اما عزاداری امسال، تنها به یک مراسم ختم نمی‌شود، بلکه آغاز یک جنبش و حرکت مردمی است. 

وی ادامه داد: در طول تاریخ جنبش‌های زیادی را داشتیم که یکی از مهمترین آنها، انقلاب اسلامی است. امسال، ایام محرم با روز‌های شهادت رهبر شهیدمان همزمان شد تا داغ بزرگی را بر دل امت ما بگذارد. نمونه‌ای از این داغ را در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا دیدیم. معتقدم اگر پیکر رهبر شهید به کشور‌های دیگر هم می‌رفت، همین مهر و محبت و علاقه به سوی ایشان روا داشته می‌شد. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: جنبشی که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق به پا کرد، باب جدیدی را در دنیای اسلام باز کرد که باعث هراس آمریکا شده است. به همین دلیل است که آنان در روز‌های اخیر حملاتی را علیه کشورمان ایجاد کردند تا اثرات آن جنبش را خنثی کنند. با این حال، هم اکنون، اثرات این جنبش بزرگ را در صورت و دل مردم می‌بینیم. خونخواهی شهدای ایران یکی از بزرگترین خواسته‌های مردم است که در تجمعات شبانه به ویژه محرم شهر آن را فریاد می‌زنند. 

چمران در پایان درباره اتحاد و همدلی مردم در جنگ رمضان گفت: تجربه ثابت کرده است هر زمان که دشمنان بیشتر عداوت نشان دادند، ملت ما مقاوم‌تر و متحدتر شدند. همه باید سعی کنیم اتحاد و انسجام مردم ایران را حفظ کنیم تا بتوانیم پیروزی بزرگ را برای ملت به ارمغان بیاوریم. 

برچسب ها: مهدی چمران ، اربعین
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