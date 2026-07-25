فرمانده انتظامی ایلام از ممنوعیت توقف خودرو در مسیرهای منتهی به مرز مهران و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان

سردار سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام در مهران اظهار کرد: در راستای مدیریت ترافیکی و تسهیل تردد زائران در مسیر‌های منتهی به مرز مهران، هر گونه توقف و پارک خودرو در این مسیر‌ها ممنوع است.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در مسیر‌های ارتباطی، افزود: تمامی خودرو‌هایی که برخلاف قوانین انتظامی در مسیر‌های منتهی به شهر و پایانه مرزی مهران توقف کنند، توسط نیرو‌های انتظامی بدون هیچ‌گونه استثنایی به پارکینگ‌های مشخص‌شده منتقل می‌شوند.

فرمانده انتظامی ایلام از زائران خواست تا پس از ورود به شهر مهران، تنها از پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار خودرو‌های خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: جهت تسهیل امور زائران، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تردد از محل پارکینگ‌ها به پایانه مرزی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را بر عهده خواهد داشت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: زائرانی که خودروی آنها به دلیل پارک غیرمجاز منتقل شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۲۰، از محل دقیق استقرار خودروی خود مطلع شوند.