دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که جوجه ریزی مرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی‌ - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته در تیرماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که برای مرداد به این رقم‌ خواهد رسید.

به گفته وی، امسال با جوجه ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه بدلیل تغییر مصرف شاهد افزایش عرضه و ضرر و زیان واحدهای پرورش مرغ گوشتی هستیم، اما دولت سیاست هایی در کنار تولید اتخاذ کرده است.

صدیق پور ادامه داد: سیاست صادرات مرغ امیدواریم هرچه سریع تر عملیاتی شود چراکه با استمرار زیان مرغداران و کاهش تقاضا برای جوجه ریزی شاها حذف گله ها خواهیم بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه نیاز ماهانه مرغ در ایام‌ مختلف سال را ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: بحث افزایش قیمت مرغ با خرید کالابرگ قرار بود به خرید مرغ و تخم مرغ کمک شود، اما به رغم حذف یارانه طیور این رقم ارز به سایر کالاها اختصاص می یابد که این امر‌ منتج به کاهش تقاضا برای خرید مرغ شده است.

به گفته وی، براساس جوجه ریزی تیرماه حداقل ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ استحصال می شود که در کمیته های تخصصی موضوع صادرات و خرید حمایتی مرغ مطرح می شود.

صدیق پور قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی جوجه یکروزه ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ تمام شده تولید است که استمرار این روند در آینده صنعت را دچار چالش می کند.

وی گفت: وقتی انگیزه جوجه ریزی کاهش می یابد، تمایلی برای جوجه ریزی نیست، درحالیکه جوجه محصولی است که طرف ۳ تا ۴ ساعت باید از جوجه کشی حمل شود، لذا این امر‌ منجر به کاهش ۵۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه می شود.

برچسب ها: تولید جوجه یکروزه ، بازار مرغ
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