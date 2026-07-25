یک تن مواد مخدر روی میز پلیس تهران

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ موفق شد با انهدام ۸ باند بزرگ قاچاق مواد افیونی، دستگیری ۱۷ قاچاقچی و کشف یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان، ضربه‌ای جدی به شبکه‌های توزیع مواد مخدر در پایتخت وارد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با هنجارشکنان و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب طی یک ماه گذشته اقدامات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر انجام دادند.

سرهنگ علی عسگری اظهار کرد: در این مدت، ۱۷ قاچاقچی مواد مخدر و همچنین ۳ هزار و ۴۲۰ خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر در شهر تهران شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۸ باند بزرگ قاچاق مواد افیونی منهدم و حدود یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر، مأموران یگان امداد و کلانتری‌های تابعه پلیس پیشگیری فاتب در مدت اجرای این طرح موفق شدند ۵ هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر را نیز از سطح معابر شهر تهران جمع‌آوری کنند.

سرهنگ عسگری در پایان خاطرنشان کرد: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به صورت شبانه‌روزی فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان را رصد کرده و طرح «آرامش در شهر» با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح پایتخت اجرا می‌شود.

برچسب ها: موادمخدر ، قاچاقچی
خبرهای مرتبط
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
حجت‌الاسلام اژه‌ای: اشتغال و خانواده دو محور اصلی پیشگیری از اعتیاد هستند
توقیف محموله سنگین شیشه در بندر چابهار با هوشیاری مرزبانان
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
آخرین اخبار
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند
یک تن مواد مخدر روی میز پلیس تهران