یک تن مواد مخدر روی میز پلیس تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با هنجارشکنان و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب طی یک ماه گذشته اقدامات گستردهای را برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر انجام دادند.
سرهنگ علی عسگری اظهار کرد: در این مدت، ۱۷ قاچاقچی مواد مخدر و همچنین ۳ هزار و ۴۲۰ خردهفروش و توزیعکننده مواد مخدر در شهر تهران شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۸ باند بزرگ قاچاق مواد افیونی منهدم و حدود یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: تیمهای عملیاتی پایگاههای پلیس مبارزه با مواد مخدر، مأموران یگان امداد و کلانتریهای تابعه پلیس پیشگیری فاتب در مدت اجرای این طرح موفق شدند ۵ هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر را نیز از سطح معابر شهر تهران جمعآوری کنند.
سرهنگ عسگری در پایان خاطرنشان کرد: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به صورت شبانهروزی فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان را رصد کرده و طرح «آرامش در شهر» با هدف برقراری نظم و امنیت پایدار به صورت مستمر در سطح پایتخت اجرا میشود.