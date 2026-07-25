باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار اذربایجان غربی صبح امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین اولویت اجرایی استان دانسته و افزود: عملکرد مدیران و فرمانداران براساس میزان موفقیت آنان در جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری ارزیابی خواهد شد.

رحمانی به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی استان نیز اشاره کرده و افزود: هدف‌گذاری استان، شکل‌گیری چند پروژه بزرگ معدنی در تراز ملی است تا آذربایجان‌غربی به یکی از قطب‌های اصلی معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی میدانی، موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کرده و زمینه جهش اقتصادی و توسعه پایدار استان را فراهم کنند

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان با سرمایه‌گذاران، اضافه کرد: نباید با استناد به محدودیت‌های آب، برق، گاز یا سایر زیرساخت‌ها مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند با هماهنگی کامل، زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صنعت و تولید را تأمین کرده و روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

وی در پایان با قدردانی از عملکرد مدیران استان در مدیریت شرایط جنگی، تأمین بازار، خدمات‌رسانی و مدیریت بحران، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و افزود: مدیران باید همواره در صحنه حضور داشته باشند، تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی را تکمیل کنند و با روحیه جهادی، مسیر خدمت‌رسانی، توسعه و سرمایه‌گذاری در استان را با قدرت ادامه دهند.

منبع:استانداری