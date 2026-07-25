باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در بیانیه‌ای که توسط رصدخانه نجوم مسکو منتشر شده آمده است: «اوت آینده، غنی‌ترین ماه از نظر پدیده‌های نجومی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود که شامل خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی می‌شود. ساکنان برخی از کشور‌ها همچنین می‌توانند بارش شهابی برساوشی را مشاهده کنند، علاوه بر این، شاهد ظهور همزمان شش سیاره برای علاقه‌مندان به نجوم خواهیم بود.»

به گفته کارشناسان این مرکز، در شامگاه ۱۲ آگوست، یک خورشیدگرفتگی کامل رخ خواهد داد که برای ساکنان مسکو و بخش‌هایی از روسیه و همچنین چندین کشور دیگر قابل مشاهده است. همچنین در صبح ۲۸ آگوست، یک ماه‌گرفتگی جزئی رخ خواهد داد که در برخی از مناطق روسیه به صورت جزئی قابل مشاهده است.

بارش شهابی برساوشی در شب ۱۳ آگوست به اوج خود خواهد رسید، زمانی که ناظران روی زمین می‌توانند انتظار دیدن تقریباً ۱۰۰ شهاب در ساعت را داشته باشند و این بارش شهابی را به یکی از دیدنی‌ترین بارش‌های شهابی سال تبدیل می‌کند. این رویداد همچنین با ظهور شش سیاره در آسمان همزمان خواهد بود: نپتون، زحل، اورانوس، مریخ، عطارد و مشتری.

کارشناسان خاطرنشان کردند که علاقه‌مندان به نجوم می‌توانند چندین سیاره را در زمان‌های مختلف مشاهده کنند. زهره در عصر قابل مشاهده خواهد بود، در حالی که زحل و نپتون در شب قابل مشاهده خواهند بود. مریخ و اورانوس بعد از نیمه‌شب و مشتری در صبح قابل مشاهده خواهند بود.

بارش شهابی برساوشی یک پدیده نجومی سالانه است که معمولاً بین ۱۷ جولای و ۲۴ آگوست قابل مشاهده است. این بارش شامل بارشی از شهاب‌ها است که در آسمان حرکت می‌کنند. این شهاب‌ها از بقایای دنباله‌دار سویفت-تاتل سرچشمه می‌گیرند که وارد جو زمین می‌شود و به صورت گوی‌های آتشین درخشان می‌سوزد.

این پدیده به نام صورت فلکی برساوشی نامگذاری شده است که به نظر می‌رسد شهاب‌ها از آنجا در آسمان سرچشمه می‌گیرند.

منبع: خبرگزاری تاس