فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از شناسایی و دستگیری ۱۱۷ نفر در جریان برگزاری یک مهمانی شبانه غیرمجاز در منطقه جواهرده این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مصطفی بابایی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری یک مهمانی شبانه غیرمجاز در منطقه جواهرده رامسر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، محل برگزاری این مهمانی را شناسایی کرده و در عملیاتی، ۱۱۷ نفر شامل ۴۹ زن و ۶۸ مرد را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از محل، مقداری مواد مخدر و همچنین تعدادی آلات و ادوات ممنوعه کشف و ضبط شد.

بابایی با تأکید بر اینکه برخورد با هنجارشکنی و برگزاری مراسم و مهمانی‌های غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: پلیس با هرگونه اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت، آرامش و نظم عمومی شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا فعالیت‌های مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس به مأموران انتظامی اطلاع دهند.

منبع: فارس