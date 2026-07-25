ارتش رژیم صهیونیستی دستکم ۴۸ فلسطینی را در سراسر کرانه باختری بازداشت کرد و ۸ نفر در حمله اشغالگران زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش رسانه‌های فلسطینی و جمعیت هلال احمر فلسطین، نیرو‌های اسرائیلی روز شنبه حداقل ۴۸ فلسطینی را در حملاتی در سراسر کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند، در حالی که هشت نفر دیگر در حمله جداگانه اشغالگران زخمی شدند.

رادیوی رسمی صدای فلسطین اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی بیش از ۴۰ مرد جوان فلسطینی را در حمله‌ای مداوم به شهر تل، در غرب نابلس در بخش شمالی سرزمین اشغالی، دستگیر کردند.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی خانه‌ای را در این شهر تصرف و آن را به یک مرکز بازجویی میدانی تبدیل کرده‌اند.

این شبکه افزود که نیرو‌های اسرائیلی در حالی که شهر را از همه جهات محاصره کرده‌اند، حملات گسترده‌ای را به خانه‌های سراسر شهر انجام می‌دهند.

روز جمعه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم پس از حمله‌ای در نزدیکی شهرک غیرقانونی حوات گیلاد که منجر به هلاکت دو سرباز اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، دستور «عملیات نظامی گسترده» در روستا‌های فلسطینی در سراسر کرانه باختری را صادر کردند.

به گفته منابع و شاهدان، اشغالگران اسرائیلی بعداً به چندین محله فلسطینی در استان نابلس حمله کردند و خانه‌ها و سایر املاک فلسطینیان را به آتش کشیدند.

به گفته وزارت بهداشت فلسطین، چهار فلسطینی روز جمعه در حمله اشغالگران اسرائیلی و نیرو‌های اسرائیلی به شهر تل شهید شدند.

در همین حال، خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی قبل از طلوع آفتاب حملات گسترده‌ای را در شهر جنین و چندین شهر و روستا در سراسر استان آغاز کردند.

به گفته منابع محلی که توسط این خبرگزاری ذکر شده است، سربازان همچنین تعدادی از خانه‌ها را بازرسی و پنج فلسطینی را بازداشت کردند، در حالی که عملیات نظامی در چندین بخش از استان ادامه داشت. به طور جداگانه، نیرو‌های اسرائیلی سه فلسطینی را در استان بیت لحم بازداشت کردند.

در حادثه دیگری، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که هشت فلسطینی، از جمله شش نفر که با گلوله جنگی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، در حمله اشغالگران اسرائیلی به روستای فراتا، در شرق قلقیلیه در شمال غربی کرانه باختری، زخمی شدند. این سازمان بلافاصله جزئیات بیشتری در مورد حمله یا وضعیت مجروحان ارائه نکرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، نظامیان صهیونیستی
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