باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - چندین وب‌سایت فناوری گزارش داده‌اند که گوگل در حال آماده‌سازی برای عرضه Pixel ۱۱ Pro XL است که به عنوان رقیبی قوی برای جدیدترین گوشی‌های سامسونگ و اپل طراحی شده است.

طبق آخرین اطلاعات فاش شده، این گوشی بدنه ۲۲۶ گرمی خواهد داشت و با رتبه‌بندی IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم خواهد بود.

صفحه نمایش آن ۶.۸ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۳۴۴ در ۲۹۹۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۸۲ پیکسل در هر اینچ خواهد بود. این گوشی توسط Corning Gorilla Glass Victus ۲ محافظت خواهد شد.

این دستگاه با جدیدترین سیستم عامل اندروید ۱۷ اجرا می‌شود و از پردازنده Google Tensor G۶ که با فرآیند ۲ نانومتری ساخته شده است، بهره می‌برد. همچنین با ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه خواهد شد.

این گوشی به لطف سیستم دوربین سه‌گانه عقب (۵۰+۴۸+۴۸ مگاپیکسل) که قادر به ضبط ویدیوی ۸K است و همچنین دوربین جلوی ۱۳ مگاپیکسلی که قادر به ضبط ویدیوی ۴K است، از قابلیت‌های عکاسی استثنایی برخوردار است.

گوگل همچنین آن را به یک اسلات نانو سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC، سیستم‌های تماس اضطراری مبتنی بر ماهواره و یک باتری ۵۱۱۵ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena