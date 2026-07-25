گوگل در حال آماده‌سازی برای عرضه Pixel ۱۱ Pro XL است که به عنوان رقیبی قوی برای جدیدترین گوشی‌های سامسونگ و اپل به شمار می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - چندین وب‌سایت فناوری گزارش داده‌اند که گوگل در حال آماده‌سازی برای عرضه Pixel ۱۱ Pro XL است که به عنوان رقیبی قوی برای جدیدترین گوشی‌های سامسونگ و اپل طراحی شده است.

طبق آخرین اطلاعات فاش شده، این گوشی بدنه ۲۲۶ گرمی خواهد داشت و با رتبه‌بندی IP۶۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم خواهد بود.

صفحه نمایش آن ۶.۸ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۳۴۴ در ۲۹۹۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۸۲ پیکسل در هر اینچ خواهد بود. این گوشی توسط Corning Gorilla Glass Victus ۲ محافظت خواهد شد.

این دستگاه با جدیدترین سیستم عامل اندروید ۱۷ اجرا می‌شود و از پردازنده Google Tensor G۶ که با فرآیند ۲ نانومتری ساخته شده است، بهره می‌برد. همچنین با ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه خواهد شد.

این گوشی به لطف سیستم دوربین سه‌گانه عقب (۵۰+۴۸+۴۸ مگاپیکسل) که قادر به ضبط ویدیوی ۸K است و همچنین دوربین جلوی ۱۳ مگاپیکسلی که قادر به ضبط ویدیوی ۴K است، از قابلیت‌های عکاسی استثنایی برخوردار است.

گوگل همچنین آن را به یک اسلات نانو سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC، سیستم‌های تماس اضطراری مبتنی بر ماهواره و یک باتری ۵۱۱۵ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۴۵ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: گوشی گوگل ، پیکسل ، گوشی جدید ، اپل ، سامسونگ
خبرهای مرتبط
ZTE با یک گوشی باریک و پیشرفته، اپل و سامسونگ را به چالش کشید
عرضه گوشی های ارزان قیمت توسط گوگل
این موبایل هم سامسونگ است، هم سونی، و شاید هم آیفون اپل!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
آخرین اخبار
۸۰ شرکت دانش‌بنیان با حمایت پارک فاوا در جیتکس دبی حضور یافتند
توسعه اینترنت ماهواره‌ای ایران با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی + فیلم
پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده آغاز شد
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
شیائومی به زودی ساعت جدید خود را عرضه خواهد کرد
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ضرورت به همراه داشتن دارو‌های مصرفی در پیادهروی اربعین
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
تخلف جدی در انتشار سؤالات نداشته‌ایم/ اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
کاظمی: حمایت از دانش‌آموزان دستاورد‌های بزرگ در المپیاد‌های جهانی به همراه خواهد داشت
توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از مسمومیت، کم‌آبی و مراقبت از بیماران قلبی در سفر اربعین
ابلاغ تأسیس «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» جهاددانشگاهی توسط رئیس جمهور
باز هم فصل کنکور، باز هم تصمیماتی که آینده دانش‌آموزان را نشانه می‌رود
چرا دانشمندان هنوز حیات هوشمندی در کیهان پیدا نکرده‌اند؟
گوگل آماده عرضه بهترین گوشی خود می‌شود
سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در جهان غرق می‌شوند
کاهش کمبودهای دارویی به ۶۵ قلم/ اصرار بر یک برند مشخص نباید به عنوان کمبود قلمداد شود
خوراکی‌هایی که باید در پیاده‌روی اربعین به همراه داشته باشیم + فیلم
آگوست ۲۰۲۶؛ ماهی استثنایی با یک منظره نجومی نادر
دمنوش فوری درمان عفونت ویروسی در پیاده روی اربعین + فیلم
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
چرا فشار چشم بالا می‌رود؟
راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان + فیلم