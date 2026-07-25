باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در حالی با قهرمانی اسپانیا همراه شد که هنوز برخی اتفاقات این جام برای برخی افراد مبهم است.



برخی سایت‌های خارجی معتقدند در این جام جهانی شرطبندی در نتایج تاثیر داشته است و از جمله موارد مشکوک می‌توان به ۳ مورد اشاره کرد:



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گفته می‌شود تقاضای مخاطبان برای مشارکت در سایت‌های شرطبندی در جریان رقابت‌های جام جهانی حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است. گروه کپنهاگ، یک نهاد بین‌المللی در حوزه سلامت ورزش، هفت شرط‌بندی مشکوک را در پلتفرم‌هایی از جمله پلی‌مارکت شناسایی کرده است که به گفته این گروه می‌تواند با دستکاری در نتایج مسابقات مرتبط باشد. هر چند فیفا این اتفاق را رد کرده است اما هنوز این رویداد در حال بررسی از سوی برخی نهاد ها قرار دارد.