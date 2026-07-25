باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر شاخلو مخکامووا، متخصص چشم، خاطرنشان میکند که همه افراد مرتباً فشار خون خود را اندازهگیری میکنند، اما اغلب فشار چشم را که یک سیگنال پریشانی ارسال شده توسط عصب بینایی است، نادیده میگیرند.
به گفته او، علت اصلی افزایش فشار داخل چشم، گلوکوم است. علل دقیق خود گلوکوم ناشناخته است، بنابراین یک بیماری چند عاملی نامیده میشود، به این معنی که تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد میشود. با این حال، مکانیسمهای اصلی و گروههایی که بیشتر مستعد ابتلا به آن هستند را میتوان شناسایی کرد.
۱. استعداد ژنتیکی
گلوکوم یک بیماری ارثی است. مجموعهای خاص از ژنهای ارثی، فرد را مستعد ابتلا به این بیماری میکند. اگر یکی از بستگان نزدیک به گلوکوم مبتلا باشد، خطر ابتلا به آن به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
۲. تغییرات مرتبط با سن
گلوکوم را میتوان تا حد زیادی یک فرآیند مرتبط با سن در نظر گرفت. با افزایش سن، تغییراتی در ساختار زاویه اتاق قدامی - سیستم تخلیهای که از طریق آن مایع از داخل چشم جریان مییابد - رخ میدهد. با این حال، در نتیجه این تغییرات، این تخلیه مسدود میشود و مایع تجمع مییابد و منجر به افزایش فشار داخل چشم میشود.
۳. عدم تعادل بین تولید و تخلیه مایع
چشم دائماً مایع زلالیه تولید میکند که در شرایط عادی، از طریق یک سیستم تخلیه ویژه (شبکه ترابکولار) تخلیه میشود. اگر جریان خروجی کاهش یابد در حالی که تولید ثابت بماند، منجر به افزایش فشار داخل چشم میشود.
بر این اساس، معاینه پزشک ممکن است همیشه نشان ندهد که فشار داخل چشم بالا است، بلکه طبیعی است، در حالی که تغییرات در چشم و عصب بینایی ادامه دارد. به همین دلیل است که تشخیص گلوکوم در مراحل اولیه دشوار است و معاینات منظم با یک متخصص ضروری است.
منبع: aif.ru