باشگاه خبرنگاران جوان - حمید فضایلی با تاکید بر لزوم کنترل مصرف آب چاههای مجاز افزود: از اول سال جاری تاکنون با هدف جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای استان از ۲ هزار و ۲۰۰ چاه بازدید و ۲۸ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی هم بر روی چاههای مجاز نصب شده است.
او جلوگیری از برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی و چاهها را ضروری دانست و گفت: برای تحقق این امر برنامههای مختلفی با هدف تعادلبخشی در سفرههای زیرزمینی استان انجام شد.
فضایلی اظهار کرد: مراقبتهای لازم از منابع موجود در نقاط مختلف استان انجام شده تا زمینه بهرهبرداری صحیح و درست از این منابع ارزشمند فراهم آمده و از هرگونه برداشتهای غیرمجاز جلوگیری شود.
او همچنین از ساماندهی و لایروبی رودخانههای استان خبر داد و گفت: امسال برای ارتقای تاب آوری رودخانهها بیش از هفت کیلومتر از مسیر رودخانهها لایروبی و بیش از ۲۰ هکتار از حریم و بستر رودخانهها آزادسازی شد.
فضایلی ادامه داد: همچنین امسال به منظور عبور ایمن سیلاب و جلوگیری از خسارات احتمالی سازههای تقاطعی در بیش از ۲۲ نقطه از مسیر رودخانههای استان اصلاح شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگ سازی مصرف آب اظهار کرد: برگزاری نشستهای متعدد با ائمه جمعه و جماعات، استفاده از ظرفیت رسانهها و جلب مشارکت دانشآموزان با اجرای طرح داناب از جمله برنامههای شرکت در ترویج فرهنگ مصرفه بهینه آب است.
فضایلی پایش کیفی منابع آب استان را ضروری دانست و گفت: در سه ماه اول سال جاری با هدف پایش کیفی منابع آب بیش از ۱۳۰ مورد نمونهبرداری و جهت آنالیز به آزمایشگاهها تحویل داده شده است.
او افزود: امسال به منظور نظارت و کنترل واحدهای آلاینده صنعتی، تولیدی و خدماتی بیش از ۶۱۱ مورد بازدید از این اماکن صورت گرفته ضمن اینکه بازرسیهای مستمری هم بر خروجی پنج تصفیهخانه آب استان انجام میشود.
منبع: شرکت آب منطقه ای