باشگاه خبرنگاران جوان- بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، مهرماه سال جاری (سپتامبر ۲۰۲۶) به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.

والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از ۲۰ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور تا ۱۱ مهر) پیگیری خواهد شد.

کنفدراسیون والیبال آسیا از نادر انصاری کارشناس داوری بین‌المللی والیبال ساحلی کشورمان و عضو کمیته ساحلی آسیا به عنوان ناظر داوری (Referee Coach) این مسابقات دعوت کرد.

همچنین AVC از امیرحسین صادقی داور والیبال ساحلی ایران برای قضاوت در مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، دعوت کرد.

مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۳۲ تیم برگزار می‌شود که علاوه بر تیم‌های ایران، کشور‌های چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، مغولستان، عمان، فیلیپین، قطر، تایلند، ازبکستان و ویتنام با دو تیم و مالدیو، بنگلادش، سری‌لانکا و تیمور شرقی با یک تیم در آن حضور دارند.