فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۰ هزار دارو غیر مجاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال داروی قاچاق در یک عملیات در مرز‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزبانان حین کنترل ورود و خروج مترددین مرزی به یک نفر مظنون که بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان در ادامه افزود: وی که از اقدام مرزبانان غاغلگیر شده بود با رها کردن بار همراه خود از محل متواری و مرزبانان توانستند مقدار ۹۰ هزار قلم دارو غیرمجاز قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی در پایان با بیان اینکه ارزش دارو‌های کشف شده ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و  دستگیری متهم این پرونده ادامه دارد.

منبع فراجا

برچسب ها: داروی قاچاق ، فراجا
خبرهای مرتبط
محموله داروی قاچاق در هامون توقیف شد
توقیف محموله قرص متادون قاچاق در زاهدان
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:
کشف دارو‌های قاچاق میلیاردی در زاهدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف فرار مالیاتی میلیاردی در زاهدان
تأمین آب بمپور در اوج خشکسالی / تداوم خدمت‌رسانی با وجود کاهش ۶۵ لیتر بر ثانیه از منابع
جمع‌آوری بیش از ۱۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز / کسر مصرف بیش از ۵۱ میلیون کیلووات ساعت
آخرین اخبار
تأمین آب بمپور در اوج خشکسالی / تداوم خدمت‌رسانی با وجود کاهش ۶۵ لیتر بر ثانیه از منابع
جمع‌آوری بیش از ۱۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز / کسر مصرف بیش از ۵۱ میلیون کیلووات ساعت
کشف فرار مالیاتی میلیاردی در زاهدان
بارش ۵۴ میلی‌متری در سوران؛ تداوم باد شدید و گردوخاک در سیستان و بلوچستان
تشکیل ستاد مدیریت بحران در خاش؛ آماده‌باش کامل نیروهای خدماتی همزمان با بارش شدید و رعد و برق
شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر
نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور/ سهم ۹۹.۵ درصدی استان در تولید داخلی موز
کشف محموله داروی‌های میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرز‌های سیستان وبلوچستان