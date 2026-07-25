باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین پس از آنکه اتحادیه اروپا شرکت‌های چینی بیشتری را در بیست و یکمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه قرار داد، اعتراض رسمی خود را به اتحادیه اروپا ارائه کرد و بروکسل را به هدف قرار دادن ناعادلانه مشاغل چینی و آسیب رساندن به روابط دوجانبه متهم کرد.

به گفته وزارت بازرگانی، چین روز جمعه، یک روز پس از آنکه اتحادیه اروپا ۱۴ شرکت از سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ را تحریم کرد، ۱۴ نهاد اتحادیه اروپا را در فهرست کنترل صادرات خود قرار داد.

سخنگوی هیئت نمایندگی چین در اتحادیه اروپا گفت که پکن «نارضایتی شدید و مخالفت قاطع» خود را با تحریم‌هایی که توسط اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از آخرین اقداماتش علیه روسیه در مورد جنگ اوکراین اتخاذ شده است، ابراز می‌کند.

این سخنگو گفت: «چین از موضع عینی و عادلانه‌ای در مورد بحران اوکراین حمایت می‌کند، همچنان به ترویج مذاکرات صلح متعهد است و نقش سازنده‌ای در پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران ایفا کرده است.»

پکن آنچه را که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای انداختن تقصیر به گردن چین در مورد این درگیری توصیف کرد، رد کرد و گفت که «قاطعانه با فهرست‌بندی و تحریم بی‌مورد شرکت‌ها و شهروندان چینی توسط اتحادیه اروپا مخالف است.»

چین از اتحادیه اروپا خواست که «فوراً اشتباه خود را اصلاح کند، تأثیر فاحش آن را از بین ببرد و با اقدامات مشخص از منافع کلی روابط چین و اتحادیه اروپا محافظت کند.»

منبع: اناتولی