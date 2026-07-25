نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور/ سهم ۹۹.۵ درصدی استان در تولید داخلی موز

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دهمرده با تشریح ظرفیتهای بینظیر کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جنوب استان قطب بیرقیب تولید محصولات گرمسیری کشور است، اظهار داشت: شرایط اقلیمی منحصر به فرد این منطقه، آن را به قطب تولید محصولات گرمسیری در کشور تبدیل کرده است که در این میان، موز جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی منطقه و کاهش وابستگی به واردات دارد.
وی با اشاره به تراز تجاری و سهم تولید داخلی این محصول افزود: نیاز سالانه کشور به محصول موز حدود ۹۰۰ هزار تن برآورد میشود که در حال حاضر، ۳۶۰ هزار تن از این میزان (معادل ۹۹.۵ درصد کل تولید موز کشور) در باغات جنوب سیستان و بلوچستان تولید و به سراسر ایران عرضه میشود.
دهمرده در ادامه به برنامههای کلان دولت برای ارتقای ظرفیتهای استانی اشاره کرد و گفت: در راستای تأمین موز مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز، این سازمان «سند خودکفایی موز کشور» را با استفاده از ظرفیتهای بینظیر استان تهیه کرده است. متعاقب آن، در سند اجرایی توسعه استان که در بهمنماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، برنامه افزایش ۵ هزار و ۳۰۰ هکتاری سطح زیر کشت موز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته که با بهره برداری از این سطوح کشور از واردات موز بی نیاز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با توجه به فاصله میان تولید داخل و نیاز کشور، بخش عمدهای از مصرف بازار از طریق واردات تامین میشود؛ به طوری که در سال ۱۴۰۴، میزان ۵۹۲ هزار و ۶۴۶ تن موز وارد کشور شده که موجب خروج ۳۹۰ میلیون و ۷۳۱ هزار دلار ارز شده است. این آمار نشان میدهد که توسعه سطح زیر کشت در قالب سند مذکور و ارتقای بهرهوری باغات جنوب استان تا چه میزان میتواند در حفظ منابع ارزی کشور نقش راهبردی داشته باشد.
وی در خصوص وضعیت فعلی اراضی زیر کشت گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۱۶ هکتار از اراضی جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که از این میزان، ۱۲ هزار و ۱۴ هکتار آن بارور و هزار و ۵۰۲ هکتار غیربارور است.
دهمرده با اشاره به پراکندگی کشت این محصول خاطرنشان کرد: شهرستانهای زرآباد، دشتیاری، چابهار، کنارک، راسک، قصرقند و سرباز عمده تولیدکنندگان این محصول هستند، اما در این بین، شهرستان زرآباد با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت، به عنوان «پایتخت موز ایران» شناخته میشود.
وی با تأکید بر نقش راهبردی این محصول در اشتغالزایی منطقه تصریح کرد: توسعه باغات موز علاوهبر ارزش اقتصادی و ارزآوری غیرمستقیم، تأثیر بسزایی در معیشت مردم این دیار داشته و هماکنون ۴۰ هزار و ۵۴۸ نفر به صورت مستقیم در صنعت موز این استان مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در خصوص کیفیت محصول تولیدی گفت: موز تولیدی در این استان به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماریها، محصولی سالم و در بسیاری موارد ارگانیک محسوب میشود که طعم، عطر و کیفیت آن به مراتب بالاتر از نمونههای وارداتی است.
وی افزود: تولیدات باغات جنوب استان پس از برداشت، علاوهبر تأمین نیاز منطقه، به اکثر نقاط کشور از جمله تهران، اصفهان، فارس، کرمان و خراسان رضوی ارسال میشود.
دهمرده در پایان با اشاره به فرآیندهای علمی تکثیر خاطرنشان کرد: اگرچه روش تکثیر سنتی از طریق پاجوش انجام میشود، اما مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان با هدف ارتقای بهرهوری و سلامت نهالها، استفاده از روش علمی «کشت بافت» را در دستور کار قرار داده است. میوه موز نیز پس از برداشت در مرحله سبز، به مراکز هدف منتقل و در فرآیندی تجاری رنگآوری و آماده عرضه به بازارهای سراسر کشور میشود.
منبع سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان