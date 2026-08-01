مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی قیمت هر کیلو قزل آلا در سر‌مزرعه ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان و عمده فروشی ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار تومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: قطع برق بر تولید ماهیان سردآبی اثر می گذارد، اما در جلسه وزارت نیرو و سازمان شیلات مقرر شد در جاهایی که پرورش ماهی وجود دارد، قطعی برق رخ ندهد.

به گفته وی، اکثر مزارع پرورش ماهی ژنراتور دارند، اما امسال قیمت هر لیتر سوخت به ۳۰ هزار تومان رسیده است که این موضوع در حال پیگیری است که در صورت قطعی برق، سوخت گران نشود که امیدواریم هرچه سریع تر این معضع رفع شود.

نبی زاده قیمت هر کیلو قزل آلا در سر‌مزرعه ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان و عمده فروشی ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کیلو قزل آلا در خرده فروشی ها ۶۰۰ هزار تومان توزیع می شود.

مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به استرس تامین سوخت و نهاده در بخش آبزیان، احتمال کاهش تولید وجود دارد، اما میزان آن محسوس نیست.

وی گفت: همه ساله تلفات در فصل گرما داریم، اما خسارت بزرگ و چشمگیری ناشی از قطعی برق ها در یک ماه اخیر نداشتیم.

برچسب ها: تولید قزل آلا ، بازار ماهی ، قیمت ماهی
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