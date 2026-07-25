سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم درباره مدیریت مصرف بنزین با شفافیت به مردم اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران درباره حمایت دولت از لنج‌های آسیب‌دیده گفت: فردا گزارش سفر خود را در جلسه هیئت دولت ارائه خواهم کرد و در آن جلسه، نظرات دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از جمله ستاد بازسازی را درباره این موضوع دریافت می‌کنیم و پس از تصمیم‌گیری، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

مهاجرانی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره سفرهای اربعین نیز تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی ستاد اربعین که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، اقدامات لازم را برای مدیریت سفرهای اربعین در حال انجام دارد.

سخنگوی دولت در خصوص زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌ها اظهار داشت: کشور قطعاً به راهبردهایی برای مدیریت مصرف بنزین نیاز دارد، زیرا بنزین با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و برای ایجاد توازن در این حوزه باید راهکارهایی اتخاذ شود. اصل ضرورت اصلاح و مدیریت مصرف، موضوعی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اینکه اصلاحات احتمالی از طریق سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری انجام شود، در صورت نهایی شدن، با دقت، شفافیت و صداقت همانند دفعات گذشته به مردم اعلام خواهد شد.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش  قیمت بنزین اتخاذ نشده است، گفت: فعلاً قیمت بنزین تغییری نداشته و همان نرخ‌های قبلی برقرار است. موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد و در صورت هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی رسمی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ  هم گفت: اگر قرار باشد منابعی افزایش پیدا کند، دولت علاقه‌مند است که این منابع از محل‌های پایدار تأمین شود. دولت به هیچ عنوان «رویافروشی» نمی‌کند و آنچه را که مبتنی بر واقعیت باشد، صادقانه با مردم در میان خواهد گذاشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت یکی از چالش‌هایی است که به دلیل اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور و آن سوی مرزها شکل گرفته است. پیشنهادهایی نیز از سوی استانداران استان‌های جنوبی کشور برای مدیریت این موضوع ارائه شده که در حال بررسی است و در صورت امکان و فراهم بودن شرایط، اجرایی خواهد شد تا زمینه اجرای رویکردهای اصلاحی در حوزه سوخت فراهم شود.

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برچسب ها: بنزین ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خواهشا تشریف ببرید طی دوسال گذشته بقدر کافی عذاب کشیدیم..
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
مخواهید کسری بودجه تامین کنید چرا مصرف بنزین مردم رو بهونه میکنید این همه فشار بسته خجالت بکشین به مردم یه چیزمیگین بعد کار دیگه میکنید
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا وکیلی ۳ میلیون مگه چندتا قلم جنس میشه که میگید مبلغ کالابرگ افزایش پیدا نمیکنه ؟
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
وجدان وانصاف ک ندارین
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اونایی که به پزشکیان رای دادند جوابگو باشند
۵
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دولتهای اصلاح طلبی که تا حالا امدن سرکار به غیر از گرانی و تورم چه منفعتی برای مردم داشتن
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
الحمدالله من به این گروه رای ندادم
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
پس کالابرگ رو حذف کنید و ارز ترجیحی کالاهای اساسی مثل روغن و شکر و ... که میخواستید به مصرف کننده ب سه و هیچوقت نرسید رو به همون واردکننده بدید و قیمتهارو به قیمتهای سابق برگردونید
قول داده بودید اگه قیمتها گرانتر شد کالابرگ هم زیاد میشه ولی همش شعارهای پوشالی بود
نخواستیم کالابرگ
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
موقع حذف ارز ترجیحی میگفتن میخواهند این مبلغ رو به مردم بدهند و حالا قیمت ها و تورم چند صد درصد افزایش یافت میگن نمیتونیم افزایش بدیم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
دروغگوها
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
با اختلاف بی لیاقت ترین دولت تاریخ ایران
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
درود بر شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
فقط زورتون به مردم میرسه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی را ندادید هنوز آن وقت قیمت بنزین از آب ارزونتر است واین که عدالت حضرت علی نیست قیمت بنزین کم باشه و حقوق بازنشستگان را نمی‌دهید
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت بنزین را مثل کشور های دیگر کنید تا کسری بودجه نیارید و آلودگی هوا که باعث سرطان میشه تمام شه عزیز
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
اگر دولت به قولش عمل و کالابرگ رو افزایش میداد جای تعجب داشت الان طبیعیه
۰
۷
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۱۲۳
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