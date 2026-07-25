سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم درباره مدیریت مصرف بنزین با شفافیت به مردم اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران درباره حمایت دولت از لنج‌های آسیب‌دیده گفت: فردا گزارش سفر خود را در جلسه هیئت دولت ارائه خواهم کرد و در آن جلسه، نظرات دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از جمله ستاد بازسازی را درباره این موضوع دریافت می‌کنیم و پس از تصمیم‌گیری، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

مهاجرانی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره سفرهای اربعین نیز تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی ستاد اربعین که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، اقدامات لازم را برای مدیریت سفرهای اربعین در حال انجام دارد.

سخنگوی دولت در خصوص زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌ها اظهار داشت: کشور قطعاً به راهبردهایی برای مدیریت مصرف بنزین نیاز دارد، زیرا بنزین با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و برای ایجاد توازن در این حوزه باید راهکارهایی اتخاذ شود. اصل ضرورت اصلاح و مدیریت مصرف، موضوعی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اینکه اصلاحات احتمالی از طریق سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری انجام شود، در صورت نهایی شدن، با دقت، شفافیت و صداقت همانند دفعات گذشته به مردم اعلام خواهد شد.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است، گفت: فعلاً قیمت بنزین تغییری نداشته و همان نرخ‌های قبلی برقرار است. موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد و در صورت هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی رسمی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ هم گفت: اگر قرار باشد منابعی افزایش پیدا کند، دولت علاقه‌مند است که این منابع از محل‌های پایدار تأمین شود. دولت به هیچ عنوان «رویافروشی» نمی‌کند و آنچه را که مبتنی بر واقعیت باشد، صادقانه با مردم در میان خواهد گذاشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت یکی از چالش‌هایی است که به دلیل اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور و آن سوی مرزها شکل گرفته است. پیشنهادهایی نیز از سوی استانداران استان‌های جنوبی کشور برای مدیریت این موضوع ارائه شده که در حال بررسی است و در صورت امکان و فراهم بودن شرایط، اجرایی خواهد شد تا زمینه اجرای رویکردهای اصلاحی در حوزه سوخت فراهم شود.