دنیس اکرت، مهاجم تیم ملی ایران، با وجود قرار گرفتن در فهرست خروج استاندارد لیژ، همچنان در انتظار یک پیشنهاد رسمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دنیس اکرت، مهاجم تیم ملی ایران، با وجود قرار گرفتن در فهرست خروج باشگاه استاندارد لیژ، همچنان در انتظار یک پیشنهاد رسمی است. رسانههای بلژیکی از وضعیت نامشخص این مهاجم خبر میدهند؛ به طوری که طبق گزارش روزنامه Sudinfo، باشگاه استاندارد لیژ تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی برای جذب اکرت دریافت نکرده است.
این وضعیت برای اکرت که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ با حواشی اداری به لیست تیم ملی اضافه شد، پیچیده به نظر میرسد. وی که در رقابتهای جهانی به دلیل مصدومیت فرصت بازی حتی برای یک دقیقه را هم نیافت، اکنون با انتقادات کادر فنی تیم ملی مواجه است. در حال حاضر، اکرت همچنان در تمرینات استاندارد لیژ حضور دارد و در انتظار پیشنهادی مناسب برای خروج از این باشگاه خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که مارک ویلموتس، مدیر ورزشی باشگاه، از عدم استقبال باشگاهها از بازیکنان مازاد تیم (از جمله اکرت و همتیمیهایش) رضایت کامل ندارد.