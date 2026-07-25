باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی صفری، معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به مهاجرپذیر بودن استان البرز اظهار کرد: رشد سریع جمعیت، نیاز استان به توسعه زیرساختها و افزایش سرانههای خدماتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی را دوچندان کرده است و بر همین اساس، با سیاستگذاری استاندار البرز، ارتقای شاخصهای توسعهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای درمانی در برنامه سیمای البرز افزود: با افتتاح بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کمالشهر، بهرهبرداری قریبالوقوع از بیمارستان سیدالشهدا(ع) و افتتاح پنج بیمارستان طی سالهای اخیر، سرانه تخت بیمارستانی استان از ۱.۱ به ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر افزایش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز، توسعه فضاهای آموزشی را از اولویتهای استان دانست و گفت: با افتتاح ۵۷۰ کلاس درس و بهرهبرداری از ۵۳۰ کلاس دیگر تا پایان سال، تراکم کلاسهای درس از بیش از ۳۰ نفر به ۲۹ نفر کاهش یافته و پیشبینی میشود این شاخص به ۲۵ دانشآموز در هر کلاس برسد. همچنین سرانه فضای آموزشی دانشآموزان به ۳.۷۵ مترمربع رسیده و هدفگذاری استان، دستیابی به میانگین کشوری ۵.۵ مترمربع است.
صفری با اشاره به بهرهبرداری از ورزشگاه انقلاب کرج پس از سالها انتظار، گفت: این مجموعه ورزشی نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استان خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: چهار پست فوقتوزیع برق و چندین نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده است که نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق و کاهش ناترازی انرژی خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود، اظهار کرد: بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب ماهدشت و تصفیهخانه آب فاز سوم کرج، گامی مهم در ارتقای تابآوری استان در حوزه منابع آبی است.
صفری با اشاره به پروژههای حملونقل استان گفت: بزرگراه شهید سلیمانی علاوه بر نقش ملی، تأثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی شهر کرج خواهد داشت. لاین شمالی این بزرگراه به بهرهبرداری رسیده و لاین جنوبی نیز تا پایان مردادماه افتتاح میشود.
وی همچنین از ادامه عملیات بازسازی پل «بی۱» خبر داد و به مجری سیمای البرز افزود: عملیات اجرایی این پل از ۱۴ فروردین آغاز شده و مسیر جایگزین پدافندی آن نیز طی هفتههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. برنامهریزی انجامشده، تکمیل بازسازی این پل تا پایان سال است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با اشاره به افتتاح مرکز تخصصی تشخیص سرطان در استان گفت: توسعه مراکز درمانی تخصصی از سیاستهای اصلی دولت در البرز است تا شهروندان بتوانند خدمات تخصصی را در داخل استان دریافت کنند.
وی در ادامه، گردشگری را یکی از محورهای توسعه البرز دانست و گفت: هدف مدیریت استان، تبدیل البرز از یک معبر گردشگری به مقصد گردشگری است. در همین راستا، ۹۰ پروژه بومگردی در نقاط مختلف استان در حال اجراست و برای حمایت از سرمایهگذاران، دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی این واحدها حذف شده است.
صفری در پایان با اشاره به برنامههای حوزه آموزش عالی در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: ایجاد یک دانشگاه جامع در استان از دیگر برنامههای مهم مدیریت استان است و ارتقای دانشگاه خوارزمی به دانشگاه جامع استان البرز در دستور کار قرار دارد.