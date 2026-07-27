باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در ارتباط با کالاهای اساسی و بازار محصولات صنایع غذایی، امنیت غذایی حائز اهمیت است و امنیت غذایی در چهار محوری که وجود دارد، دسترسی سریع به کالاست که تاکنون هیچ کمبودی در بحث عرضه نداریم‌.

به گفته وی، تاکنون هیچ مشکلی در ارتباط با بحث کمبود کالا نداریم و نکته حائز اهمیت این است که گرانفروشی اتفاق می افتد و باید جلوی این امر گرفته شود و شرایطی ایجاد کنیم که کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

قاسمی ادامه داد: دولت باید شرایط تامین نهاده ها به گونه ای فراهم کند که تولیدکننده با خیال راحت تولید کند و تولیدکننده علاوه بر تولید باید به سمت تولید بهره ور پیش رود تا قیمت تمام شده کاهش یابد و در نهایت کالا با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه مشکلات متعددی سد راه تولیدکنندگان است، افزود: علی رغم‌مشکلات متعدد، تولیدکننده پای تولید ایستاده است و دستگاه های نظارتی باید وظیفه خود را بدرستی انجام دهند و با عوامل گرانفروش برخورد کنند‌.

وی درباره آخرین وضعیت رقم کالابرگ گفت: کالابرگ به چند خانوار محدود شود تا اثر خود را داشته باشد و از طرفی قیمت آن برمبنای تورم اصلاح شود و امیدواریم سیاستی در این باره اتخاذ شود تا با توجه بخش تولید و اتاق ها تصمیم جامع و کاملی اتخاذ شود.