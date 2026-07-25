باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اگر به دنبال بالاترین سطح پایداری هنگام تماشای محتوا هستید، اترنت مطمئن‌ترین انتخاب است. این گزینه از یک کابل مستقیم برای اتصال تلویزیون به روتر شما استفاده می‌کند و احتمال قطع شدن اتصالات یا نوسانات سیگنال را کاهش می‌دهد. برخلاف وای‌فای، اتصالات اترنت تحت تأثیر موانعی مانند دیوارها، تداخل سایر دستگاه‌های الکترونیکی یا ازدحام شبکه بی‌سیم در خانه شما قرار نمی‌گیرند.

چرا اترنت گزینه بهتری است؟ در حالی که سرویس‌های پخش همیشه به سرعت اینترنت فوق سریع نیاز ندارند، حتی هنگام تماشای ویدیوی ۴K، ناپایداری وای‌فای می‌تواند منجر به بافر شدن، کاهش کیفیت تصویر یا زمان بارگذاری طولانی‌تر شود. از سوی دیگر، اتصال سیمی در بیشتر موارد تجربه پایدارتری را ارائه می‌دهد.

چه زمانی وای‌فای کافی است؟

وای‌فای همچنان کاربردی‌ترین گزینه برای بسیاری از کاربران است، به خصوص زمانی که استفاده از کابل اترنت بین روتر و تلویزیون غیرعملی باشد یا چیدمان خانه اجازه آن را ندهد. اگر از تلویزیون برای تماشای متناوب استفاده می‌کنید یا تعداد دستگاه‌های متصل محدود است، اتصال بی‌سیم نیز می‌تواند کافی باشد. در نهایت، کیفیت تجربه به قدرت شبکه خانگی شما و نحوه توزیع دستگاه‌ها بستگی دارد.

جایگزین‌های اتصال سیمی بدون کابل‌های اضافی

اگر استفاده از کابل اترنت گزینه مناسبی نیست، راه‌حل‌های دیگری وجود دارد که اتصال سیمی یا تقریباً سیمی را فراهم می‌کنند. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از آداپتور MoCA است که اینترنت را از طریق کابل‌های تلویزیون کواکسیال منتقل می‌کند و به شما امکان می‌دهد تلویزیون خود را بدون نیاز به استفاده از کابل اترنت جدید به شبکه متصل کنید.

آداپتور‌های پاورلاین نیز موجود هستند. این دستگاه‌ها به پریز‌های برق وصل می‌شوند و از سیم‌کشی موجود خانه شما برای گسترش اتصال اینترنت بین اتاق‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، کارایی آنها می‌تواند تحت تأثیر تداخل یا کیفیت سیستم الکتریکی شما قرار گیرد.

اگر نمی‌توانید از اترنت استفاده کنید، چگونه می‌توانید وای‌فای خود را بهبود بخشید؟

اگر به اتصال بی‌سیم متکی هستید، می‌توانید با یک سیستم وای‌فای مش، عملکرد را بهبود بخشید. این سیستم از چندین واحد تشکیل شده است که با هم کار می‌کنند تا پوشش وسیع‌تری را در سراسر خانه شما فراهم کنند. این به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا به قوی‌ترین سیگنال موجود متصل شوند و نواحی سیگنال ضعیف را کاهش دهند. این راه‌حل به ویژه برای خانه‌های بزرگتر یا خانه‌هایی که دیوار‌های زیادی دارند که مانع سیگنال می‌شوند، مناسب است.

یک توسعه‌دهنده وای‌فای، سیگنال بی‌سیم را برای پوشش مناطق ضعیف دوباره پخش می‌کند، اما اغلب فقط برای رسیدگی به یک نقطه ضعف واحد مناسب است و ممکن است منجر به کندتر شدن سرعت اینترنت شود، زیرا داده‌ها قبل از رسیدن به تلویزیون شما از یک دستگاه اضافی عبور می‌کنند.

کدام یک را باید انتخاب کنید؟

اگر بتوانید تلویزیون را مستقیماً از طریق اترنت به روتر وصل کنید، این بهترین گزینه برای اتصال پایدارتر خواهد بود، به خصوص هنگام تماشای محتوای با کیفیت بالا یا هنگام پخش زنده. اگر اتصال سیمی امکان‌پذیر نباشد، استفاده از شبکه وای‌فای مش عملکرد بهتری نسبت به تکیه بر تقویت‌کننده سیگنال سنتی ارائه می‌دهد و تجربه پایدارتری نسبت به وای‌فای معمولی، به خصوص در خانه‌های بزرگ، فراهم می‌کند.

منبع: الیوم السابع