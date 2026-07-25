باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ های تحمیلی اخیر اظهار داشت: آقای شهیدمان که چهار دهه مقتدرانه، متعهدانه و دلسوزانه، سکان هدایت کشتی ایران اسلامی را در دشوارترین برهههای تاریخی بر عهده داشت، با آیندهنگری عمیق و تدابیر بینظیر، همواره چراغ راه این ملت بود و با خردورزی و هوشمندی کمنظیر، کشور را از گردنههای حوادث تاریخی عبور داد.
وی افزود: ایشان نهتنها یک رهبر سیاسی و یک مرجع دینی، بلکه پدری مهربان برای تمامی ایرانیان، بهویژه فرزندان شهدا بود؛ پدری که دغدغهاش همواره سربلندی و عزت این سرزمین و آسایش فرزندانش بود. فرزندانی که عمق سوگ و حسرت خود از داغ فقدان او را در وداعی باشکوه و حماسی به رخ جهانیان کشیدند.
وی ادامه داد: میلیونها ایرانی از سراسر کشور و صدها نفر از دیگر کشورها با حضور در مراسم تشییع، حضوری بیسابقه را رقم زدند که نشان داد پیوند این ملت با رهبرشان نه از سر تکلیف، بلکه از سر عشق و ارادتی عمیق است.
وزیر راه و شهرسازی بیانداشت: مفتخرم که همکارانم در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی و در قالب کارگروه زیرساخت حملونقل برونشهری، نقش مؤثری در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ایفا کردند. البته در حسرت فرصتی هستم که علاوه بر دیدارهایی که در معیت همکارانم در دولت با معظمله داشتیم، بتوانم در جمع همکاران، رانندگان، لوکوموتیورانان، خلبانان و همه کسانی که در بنادر، آسمان، جاده و ریل با ایشان دیدار کنم، از تلاشهای مجدانه رئیسجمهور دکتر پزشکیان و پیگیریهای مستمر ایشان برای عدالت فضایی و محرومیتزدایی نیز سخن بگویم.
وی افزود: از جمله نشدنیهای ۱۰ سالهای که در دو سال گذشته محقق شد، موضوع قطار چابهار به زاهدان است که بهزودی سوت آن شنیده خواهد شد؛ موضوعی که شخص رهبر معظم انقلاب نیز پیگیریهای ویژهای درباره آن داشتند.
صادق همچنین گفت: امروز، اینکه در این جمع، تنها وزیر زن کابینه و آن هم در زیربناییترین وزارتخانه میزبان شما هستم، بیش از هر چیز مرهون نگاه والای امام شهید به نقشآفرینی زنان در جامعه است. این اعتماد، بارها در نقش تعیینکننده زنان در انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی جلوهگر شد. ایشان صراحتاً زنان را عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی معرفی کردند و در دوران جنگ تحمیلی نیز مادران و همسران، همواره ستونهای استوار و پایدار جامعه بودند و هستند.
وی ادامه داد: این مراسم بزرگداشت برای آقای شهید و همچنین زنان شهید سه جنگ تحمیلی علیه ایران است؛ جنگی که البته همچنان ادامه دارد. در همه این جنگها، مردان و زنان با شجاعت و کنشگری مثالزدنی حضور داشتند و زنان در کلام رهبر مجاهد، بهسان فرشتگانی توصیف شدند که مردانهترین صحنهها را با شجاعت و اخلاص رقم زدند.
وی افزود: زنان با صبر، ایثار و حضور همهجانبه، نهتنها پشتیبان، بلکه علت اصلی پیروزی و ترویج فرهنگ مقاومت بودند؛ از نقش مادر، همسر و خواهر گرفته تا ایجاد امنیت روانی در فضای خانه و پشتیبانیهای لجستیکی و خدمات جهادی برای حفظ توان رزمی نیروها.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته علاوه بر آنچه درباره زنان میدان میدانیم، زنانی نیز داشتیم که در تاریخ این سرزمین ماندگار شدند؛ از جمله مرحوم مرضیه دباغ بهعنوان تنها فرمانده زن و از مؤسسان سپاه پاسداران، آمنه وهابزاده بانوی تکتیرانداز، سیدمریم امجد خدمه توپ ۱۰۶ میلیمتری و فاطمه سالار و فاطمه ساداتی که در عملیاتهای سوسنگرد، بستان، آزادسازی خرمشهر و فتحالمبین در کنار رزمندگان حضور داشتند و همه اینها در تاریخ ماندگار شد.
وی گفت: در جنگ آمریکایی-صهیونیستی که در یک سال اخیر بر ایران تحمیل شد نیز نقشآفرینی زنان تکرار و در مواردی متحول شد. نقش فیزیکی و پشتیبانی زنان در دفاع مقدس هشتساله بار دیگر با حضور زنان در تجمعات شبانه در خیابانها تکرار شد و زنان، خانوادهها و مردانشان را نیز در میدان باوری مؤثر همراه کردند.