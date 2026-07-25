باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی روز شنبه در نشست شورای سینمایی استان اردبیل گفت: تعداد مخاطبان سینما در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ میلیون نفر رسید و تعداد سالن‌های سینما نیز از ۲۵۵ سالن به ۸۵۵ سالن افزایش یافت که این آمار نشان دهنده اثربخشی سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه زیرساختی و جذب مخاطب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینما را صدای رسای تمدن و فرهنگ معاصر ایران در جهان دانست و بیان کرد: امروز سینما به عنوان یکی از معدود هنر‌های معاصر ما که در سطح بین‌المللی دارای اعتبار است، باید بسیار جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

صالحی اضافه کرد: سینمای ملی زمانی به قله‌های رفیع دست می‌یابد که ظرفیت‌های سینمای استانی و منطقه‌ای به درستی شناسایی و تقویت شود و در همین راستا تقویت این حوزه در استان اردبیل، گامی موثر جهت ارتقای سینمای ملی ایران خواهد بود.

وی توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از هنرمندان استانی را راهبرد اصلی این وزارتخانه در دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه صنعت سینما در کشور اعلام کرد.

صالحی عنوان کرد: وضعیت کنونی زیرساخت‌های سینمایی اردبیل شایسته جایگاه تاریخی و معاصر این استان نیست و با توجه به تعلق خاطر و دیدگاه هنری غالب در استان، تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شاهد رشدی قابل توجه بخش‌های زیرساختی، حمایت مالی و پشتیبانی از هنرمندان بومی تا پایان دولت چهاردهم باشیم.

توسعه زیرساخت‌های سینمایی نیازمند همکاری دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری است

استاندار اردبیل نیز در این نشست تامین زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز را از مهم‌ترین الزام‌های توسعه این بخش دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های سینمایی و فرهنگی این استان نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران، تامین منابع و برنامه‌ریزی کارشناسی است.

مسعود امامی یگانه افزود: بخشی از نیازمندی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های استانی از جمله تامین زمین با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قابل انجام است و با توجه به تجربه ساخت زیرساخت‌های فرهنگی در مشگین‌شهر، اقدام شهرداری و شورای اسلامی آن شهر می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد.

وی با اشاره به محدود بودن منابع استانی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، استان در حد توان از طرح‌های این حوزه حمایت می‌کند، اما استفاده از تسهیلات بانکی و پیش‌بینی ردیف‌های ملی برای تامین منابع جدید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: ساختار اجرایی استان اردبیل آمادگی دارد که هرگونه پیشنهاد کارشناسی در توسعه زیرساخت‌های سینمایی را بررسی و برای تحقق آن پیگیری کند، اما مخاطب‌شناسی و افزایش استقبال مردم از سینما از دیگر اولویت‌های این حوزه است و باید درباره میزان استقبال از سینماها، نیازسنجی و مطالعات کارشناسی انجام شود تا بر اساس نتیجه آن، برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه این بخش صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه تولیدات سینمایی، عنوان کرد: اردبیل از نیروی انسانی توانمند در بخش‌هایی مانند کارگردانی، بازیگری، تصویربرداری و سایر رشته‌های هنری برخوردار است، از لوکیشن‌های طبیعی و تاریخی ارزشمندی بهره می‌برد و در حال حاضر نیز چندین طرح سینمایی و انیمیشن در دست پیگیری است که تلاش می‌شود با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مرحله اجرا برسد.

تفاهم نامه همکاری وزارت ارشاد و استانداری اردبیل امضا شد

امامی یگانه به طرح تولید فیلم سینمایی «شاه اسماعیل صفوی» اشاره و بیان کرد: باید سهم مشارکت استان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این طرح به طور کامل مشخص گردد تا روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

در ادامه این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک و عملیاتی میان استانداری اردبیل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ایجاد هم‌افزایی ملی و استانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری به امضا رسید.

در حال حاضر پنج سالن اختصاصی نمایش فیلم‌های سینمایی در نقاط مختلف استان اردبیل فعال است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز قبل (جمعه) برای افتتاح چند مجتمع فرهنگی و هنری و حضور در آیین‌های گرامیداشت هفته اردبیل، وارد این استان شده است، نشست با اهالی رسانه و هنرمندان از دیگر برنامه‌های او در این سفر ۲ روزه خواهد بود.