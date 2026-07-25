معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد با حضور در گلزار مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بر مقام شامخ این شهدای گرانقدر ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد با حضور در گلزار مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بر مقام شامخ این شهدای گرانقدر ادای احترام کردند.

اولاد قباد گفت: دانش آموزان مظلوم این مدرسه که آینده سازان این مرز و بوم بودند با اقدام جنایتکارانه آمریکا متجاوز و رژیم غاصب صهیونیست به شهادت رسیدند ولی همگان باید بدانند که یاد و خاطره این گل‌های پرپر شده همواره در ذهن و حافظه ملت شریف ایران خواهد ماند.

وی افزود: خانواده، معلمان و دوستان این دانش آموزان شهید عزیز لازم است خاطرات آنان را روایت گری کنند تا در حافظه تاریخی ما ثبت و ضبط شود.

برچسب ها: بنیادشهید ، میناب
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