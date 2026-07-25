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علائم گرمازدگی چیست؟ + فیلم

بدن انسان در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه احساس راحتی می‌کند، اما با افزایش دما به بالای ۳۵ درجه، طیفی از مشکلات از استرس گرمایی تا گرمازدگی مرگبار آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدن انسان در محدوده دمایی ۲۰ تا ۲۵ درجه به راحتی فعالیت می‌کند و تا حدود ۳۰ درجه نیز می‌تواند شرایط را تحمل کند. اما وقتی دمای محیط از ۳۰ درجه و به‌ویژه ۳۵ درجه فراتر می‌رود، علائم مشکلات گرمایی ظاهر می‌شود؛ ابتدا احساس فشار و استرس گرمایی، سپس انقباضات عضلانی، ضعف عمومی و خستگی گرمایی که نشانه‌های آن گسترده‌تر می‌شود.

در انتهای این طیف، گرمازدگی قرار دارد که یک اورژانس واقعی پزشکی است. اگر در مراحل اولیه به فرد رسیدگی نشود و کار به گرمازدگی بکشد، خطر آسیب جدی و حتی مرگ وجود دارد. هر سال در ایران و جهان، تعداد زیادی بر اثر گرمازدگی دچار آسیب‌های شدید می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.

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