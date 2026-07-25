علائم گرمازدگی چیست؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بدن انسان در محدوده دمایی ۲۰ تا ۲۵ درجه به راحتی فعالیت میکند و تا حدود ۳۰ درجه نیز میتواند شرایط را تحمل کند. اما وقتی دمای محیط از ۳۰ درجه و بهویژه ۳۵ درجه فراتر میرود، علائم مشکلات گرمایی ظاهر میشود؛ ابتدا احساس فشار و استرس گرمایی، سپس انقباضات عضلانی، ضعف عمومی و خستگی گرمایی که نشانههای آن گستردهتر میشود.
در انتهای این طیف، گرمازدگی قرار دارد که یک اورژانس واقعی پزشکی است. اگر در مراحل اولیه به فرد رسیدگی نشود و کار به گرمازدگی بکشد، خطر آسیب جدی و حتی مرگ وجود دارد. هر سال در ایران و جهان، تعداد زیادی بر اثر گرمازدگی دچار آسیبهای شدید میشوند یا جان خود را از دست میدهند.