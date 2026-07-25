رئیس سازمان چای کشور از خرید بیش از ۸۶ هزار تن برگ سبز و تولید ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور با تشریح آخرین وضعیت برداشت و خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: تا دوم مردادماه، بیش از ۸۶ هزار تن برگ سبز چای از باغداران استانهای گیلان و مازندران خریداری شده که از برگ سبز خریداریشده تاکنون بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن چای خشک تولید شده و این محصول بهتدریج در حال ورود به بازار مصرف است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت تولید گفت: میزان برداشت برگ سبز چای در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته و کیفیت محصول تولیدشده نیز در مقایسه با سالهای گذشته بهتر بوده است.
به گفته رئیس سازمان چای کشور، شرایط جوی، روند برداشت و فعالیت کارخانههای چایسازی تاکنون مناسب بوده و در صورت تداوم این وضعیت، پیشبینی میشود میزان خرید برگ سبز چای تا پایان فصل بهرهبرداری از مرز ۱۲۰ هزار تن عبور کند.
جهانساز با بیان اینکه تولید چای خشک نیز متناسب با افزایش برداشت رشد خواهد کرد، افزود: انتظار میرود تا پایان فصل بهرهبرداری حدود ۳۰ هزار تن چای خشک در کشور تولید شود.
وی ارزش برگ سبز خریداریشده از چایکاران را حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد مطالبات باغداران پرداخت شده است.
رئیس سازمان چای کشور درباره نحوه پرداخت سهم دولت و کارخانههای چایسازی بیان کرد: حدود ۴۷ درصد از تعهد دولت در قبال خرید برگ سبز چای پرداخت شده و کارخانههای چایسازی نیز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از سهم خود را به چایکاران پرداخت کردهاند.
جهانساز با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات باقیمانده در حال پیگیری است، افزود: تلاش سازمان چای این است که با تأمین سهم دولت و ادامه پرداخت کارخانهها، مطالبات باغداران در سریعترین زمان ممکن تسویه شود.
وی افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصول و پرداخت بهموقع بهای برگ سبز را از عوامل مؤثر در حفظ انگیزه چایکاران دانست و گفت: حمایت از باغداران و استمرار تولید اقتصادی در باغهای چای، از اولویتهای سازمان چای کشور است.