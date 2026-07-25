در جریان معاملات امروز ۳ خرداد  شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۴۳۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۹۴ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳ خرداد  شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۴۳۳ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۹۴ واحدی قرار گرفت. شپنا، شبندر و قارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تادیکو، شپنا و شبندر سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۸۵۴  واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین  مواد غذایی و شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فارس ۲، دارایکم ۴ و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های فارس ۲، خودرو و ومعادن ۲  بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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