باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب احمدبنموسی (ع) با محوریت پاسداشت فرهنگ ناب خدمت به زائران اربعین حسینی و در سایه نام و پرچم پرافتخار حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد؛ جلوهای باشکوه از تجدید میثاق با فرهنگ عاشورا که در آن، هم بر بُعد عملیاتی خدمترسانی در مسیر زیارت تأکید شد و هم بر جایگاه معنوی و والای خادمان در تداوم این حرکت پرشور مردمی.
سردار سرتیپ یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس و رئیس هیئت امنای موکب حضرت احمدبنموسی (ع)، در این آیین با تأکید بر عظمت توفیق خدمت در مسیر اربعین حسینی، برای خادمان موکب حضرت احمدبنموسی (ع) آرزوی توفیق کرد تا بتوانند بهگونهای شایسته، مؤمنانه و درخور نام اهلبیت (ع) به زوار اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی کنند.
او این حضور را جلوهای از اخلاص، آمادگی و ارادت خادمان به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) دانست و بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتها برای خدمت بهتر به زائران تأکید کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار هاشم جمالی، جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس و مدیر اجرایی موکب حضرت احمدبنموسی (ع)، نیز با گرامیداشت یاد قائد شهید و شهدای سرافراز امت اسلامی، خدمت به زائران امام حسین (ع) را توفیقی بزرگ، الهی و نشانهای از اخلاص و افتخار دانست.
او با بیانی آکنده از حماسه و اندوه، نخستین زائر اربعین حسینی امسال را شهید والامقامی دانست که با پیکر اربا اربا، همچون سرور و سالار شهیدان، به دیدار معشوق شتافت و خون مطهر او را منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام توصیف کرد.
سردار جمالی با اشاره به جایگاه بیبدیل اربعین در تقویت وحدت و اقتدار جهان اسلام، بر ضرورت همراهی قلبی و عملی با این مسیر نورانی تأکید کرد.
مدیر اجرایی موکب حضرت احمدبنموسی (ع) همچنین حضور مؤمنانه و مجاهدانه در میدان خدمت اربعین حسینی (ع) را عامل ماندگاری این حرکت عظیم دانست و تصریح کرد: آنچه این حماسه را در تاریخ ماندگار میسازد، تنها جابهجایی و پشتیبانیهای لجستیکی نیست، بلکه روحیهای است که از عشق به سیدالشهدا (ع) و مسئولیتپذیری در برابر زائران سرچشمه میگیرد.
به گفته او، هر گامی که در این مسیر مقدس برداشته میشود، جلوهای روشن از وفاداری به آرمانهای عاشورا و سرمایهای ارزشمند برای عزت و همبستگی امت اسلامی است.
امید جابری، دبیر ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز، نیز از اعزام و بدرقه نیروهای جهادی شهرداری شیراز به موکب حضرت احمدبنموسی (ع) خبر داد و گفت: این مجموعه در چند جبهه عملیاتی و خدماتی در کربلای معلی و نقطه مرزی جنوب غربی بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود.
او با اشاره به حضور نیروهای خدوم شهرداری در بخشهای مدیریت پسماند، آتشنشانی و حملونقل مسافر، هدف اصلی این مأموریت را تسهیل تردد زائران، ارتقای ایمنی و افزایش کیفیت خدمترسانی در مسیر زیارت عنوان کرد.
جابری تأکید کرد: این خدمات، صرفاً یک مأموریت اداری و اجرایی نیست، بلکه جلوهای از ارادت قلبی به آستان سیدالشهدا (ع) و ادای دین خادمان شهری به زائرانی است که با شوق زیارت، از مسیرهای دور و نزدیک راهی کربلا میشوند.
دبیر ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: تلاش ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز و همه نیروهای اعزامی بر این است که زائران اباعبدالله الحسین (ع) با آرامش، نظم و سهولت بیشتری این سفر معنوی را طی کنند و در این راه، نام حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) نیز بهعنوان پرچمدار خدمت، همراه و مایه دلگرمی خادمان و زائران باشد.
بنابر این گزارش، آیین بدرقه خادمان موکب احمدبنموسی (ع) در شیراز بار دیگر نشان داد که خدمت به زائران اربعین، پیوندی روشن و ناگسستنی میان مدیریت شهری، معنویت عاشورایی و روحیه جهادی است؛ حماسهای زنده که با تکیه بر اخلاص خادمان و همدلی مجموعههای پشتیبان، جلوهای از آمادگی، وفاداری و افتخار در مسیر خدمت به آستان مطهر امام حسین (ع) را به نمایش گذاشت.
منبع: شهرداری شیراز