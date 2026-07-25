مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از نجات جان بانوی ۵۰ ساله با احیای قلبی-ریوی در درمانگاه هلال احمر گیلان در نجف اشرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی سلیمی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان گفت: درمانگاه جمعیت هلال احمر گیلان در مجتمع مقدسه علوی نجف اشرف، در نخستین ساعات فعالیت خود با یک دستاورد چشمگیر همراه بود؛ نجات جان یک بانوی ۵۰ ساله که دچار ایست قلبی شده بود.

این بانوی زائر که در صف دریافت خدمات درمانی دچار بیهوشی ناگهانی و ایست قلبی شده بود، بلافاصله توسط تیم درمان مستقر در درمانگاه تحت عملیات پیشرفته احیای قلبی-ریوی قرار گرفت. کادر درمانی متشکل از پزشک اورژانس، پرستاران و تکنسین های فوریتهای پزشکی هلال احمر گیلان، با سرعت عمل و مهارت بالا، موفق شدند پس از چندین دقیقه تلاش بی وقفه، ضربان قلب این بیمار را بازگردانده و او را به زندگی برگردانند.

سلیمی گفت: در این باره اظهار داشت: «احیای موفق یک بیمار ایست قلبی در محیط درمانگاه صحرایی، نشاندهنده آمادگی کامل و توانمندی بالای تیمهای امدادی و درمانی ماست. عملیات احیای قلبی-ریوی بهموقع و استاندارد توسط همکاران ما، جان این بانوی زائر را نجات داد و پس از پایدار شدن حال عمومی، وی برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان تخصصی علی(ع) در نجف اشرف منتقل شد.»

وی افزود: «رکورد ۳۸۰ مراجعه در ۵ ساعت نخست، همراه با نجات یک بیمار بحرانی، نشان میدهد که درمانگاه هلال احمر گیلان نه تنها از نظر کمیت، بلکه از نظر کیفیت خدمات درمانی نیز در تراز بالایی قرار دارد و زائران با اطمینان خاطر می توانند از این مرکز خدمات دریافت کنند.»

گفتنی است این درمانگاه با تجهیزات کامل احیا، داروهای اورژانسی و تیم پزشکی مجرب، به صورت ۲۴ ساعته در مجتمع مقدسه علوی نزدیک حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) فعال است و تا پایان ایام اربعین به زائران خدمت رسانی میکند.

منبع:روابط عمومی