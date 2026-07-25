باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی فرازپور، رئیس پلیس فتای استان قم، در خصوص تهدیدات سایبری ایام اربعین و پویش «کلیک امن» اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، شاهد افزایش مراجعه هموطنان به سامانههای اینترنتی برای ثبتنام، دریافت خدمات سفر، رزرو اقامتگاه، دریافت ارز زیارتی و سایر خدمات مرتبط هستیم. متأسفانه در این ایام مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی و ارسال لینکهای فریبنده تلاش میکنند اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان را سرقت کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین شگردهای کلاهبرداران اینترنتی، ارسال پیامک یا پیام در شبکههای اجتماعی با عناوینی نظیر ثبتنام اربعین، دریافت ارز زیارتی، بیمه زائران، رزرو موکب و خدمات مرزی است. کاربران پس از کلیک بر روی این لینکها به صفحات جعلی هدایت شده و اطلاعات حساس خود را در اختیار مجرمان قرار میدهند.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اجرای پویش ملی «کلیک امن» تصریح کرد: هدف از اجرای این پویش، ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم سایبری است. از شهروندان درخواست میکنیم پیش از کلیک بر روی هر لینک، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند و صرفاً از سامانهها و درگاههای رسمی برای دریافت خدمات استفاده نمایند.
سرهنگ فرازپور خاطرنشان کرد: شهروندان به هیچ عنوان رمزهای بانکی، رمزهای یکبار مصرف و کدهای تأیید ارسالشده برای تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و هنگام انجام تراکنشهای مالی، آدرس درگاه پرداخت را با دقت بررسی کنند.
منبع:پلیس فتای قم