دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت:حضور زنان در صحنه و خیابان‌ها، همواره یکی از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری توطئه‌ها و کودتاها علیه این مرز و بوم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ های تحمیلی اخیر با تاکید بر ضرورت تبیین رنج‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس و مقاومت افزود: هنوز نتوانسته‌ایم ارزش‌های واقعی این دوران و رنج‌های کشیده‌شده را به درستی روایت کنیم؛ حسی که امروز از عزت و استقلال داریم، ناشی از فروپاشی آن تحقیر تاریخی است که در گذشته به این ملت تحمیل می‌شد.

وی با اشاره به دوران تحصیل خود و جدایی بحرین از ایران به عنوان یک تحقیر تاریخی اظهار داشت: در گذشته ادبیات ما مملو از حسرت برای سرزمین‌های ازدست‌رفته بود، اما برای اولین بار در تاریخ معاصر، ایران به قدرتی تبدیل شد که توانست استقلال و تمامیت ارضی خود را به طور کامل حفظ کند.

ربیعی ادامه‌داد: این حرمت و استقلال ملی حاصل دو عامل اساسی بود؛ نخست مجاهدت جامعه و قدرت نظامی کشور و دوم درایت، آینده‌نگری و طراحی هوشمندانه رهبری شهید که توانست انسجام داخلی و اقتدار دفاعی ما را به طور هم‌زمان حفظ و تقویت کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ماهیت متفاوت جنگ‌های نوین، تصریح کرد: جنگ امروز فراتر از تمامیت ارضی، «تمامیت ذهنی» ایرانیان را هدف قرار داده است. در این نبرد نوین که کثیف‌ترین و تروریستی‌ترین رژیم‌های سیاسی با حمایت قدرت‌های جهانی در برابر ما صف‌آرایی کرده‌اند، دشمن به دنبال ویران کردن ذهنیت و باورهای جامعه است.

وی گفت: اگر امروز می‌خواهیم در مسیر رهبری شهید حرکت کنیم، باید هم‌زمان هم میدان قدرت دفاعی و نظامی کشور را تقویت کنیم و هم برای ارتقای روزافزون انسجام اجتماعی و داخلی تلاش مضاعف داشته باشیم.

ربیعی در ادامه به تشریح نقش بی‌بدیل زنان در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران مقاومت پرداخت و ادامه‌داد: پدیده حضور زنان در انقلاب و دفاع مقدس، پدیده‌ای منحصربه‌فرد است؛ زنی که آگاهانه در کنار همسر و فرزند خود می‌ایستد، کانون خانواده را حفظ می‌کند و نظم تحمیلی دشمنان را به هم می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: حضور زنان در صحنه و خیابان‌ها، همواره یکی از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری توطئه‌ها و کودتاها علیه این مرز و بوم بوده است؛ زنان ما فراتر از نقش‌های سنتی پشتیبانی، در صفوف مقدم مقاومت و حفظ انسجام مدنی حضور داشته‌اند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه زنان نباید صرفاً به عنوان قربانیان جنگ نگریسته شوند، تاکید کرد: در فرآیند بازسازی اجتماعی کشور و تقویت پایه‌های مقاومت، باید نقش بسیار برجسته‌تری برای زنان تدارک دیده شود که این نقش در پیوندی عمیق میان خانه، جامعه و فرهنگ ایثار تعریف می‌شود.

وی با ذکر خاطراتی از همراهی با سرداران شهید و شخصیت‌های علمی کشور گفت: امروز ما از یک سو دارای یک شبکه نهادی گسترده، حامیان پرشمار و نیروهای توانمند هستیم و از سوی دیگر با دشمنانی بی‌آبرو و رویافروشانی مواجهیم که کوچک‌ترین تعلقی به خاک و فرهنگ این کشور ندارند و حتی الفبای ادبیات و هویت ایرانی را نمی‌شناسند.

ربیعی در پایان با اشاره به خاطره‌ای از دوران تدریس خود در دانشگاه و زیست ساده و باورهای اصیل فرزندان این مرز و بوم، افزود: میراث عظیمی که شهدا برای ما به یادگار گذاشتند، سرمایه بزرگی برای تغییر جامعه و ساختن آینده است؛ گوهرهای گران‌بهایی که جان خود را فدای سرافرازی ایران کردند و وظیفه ما صیانت از این مسیر روشن است.

برچسب ها: علی ربیعی ، وزارت راه وشهرسازی
خبرهای مرتبط
سامانه ثبت نام تسهیلات اسکان موقت راه اندازی شد+ فیلم
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
صادق خبر داد:
بسیج امکانات ناوگان حمل‌ونقل برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در آیین تشییع رهبر شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
آخرین اخبار
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
اضافه‌برداشت امروز، بحران آب فردا؛ زنگ خطر برای منابع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آمادگی بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین + فیلم
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به افزایش بهره وری دست نیافتنی است
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد