باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ های تحمیلی اخیر با تاکید بر ضرورت تبیین رنجها و ارزشهای دوران دفاع مقدس و مقاومت افزود: هنوز نتوانستهایم ارزشهای واقعی این دوران و رنجهای کشیدهشده را به درستی روایت کنیم؛ حسی که امروز از عزت و استقلال داریم، ناشی از فروپاشی آن تحقیر تاریخی است که در گذشته به این ملت تحمیل میشد.
وی با اشاره به دوران تحصیل خود و جدایی بحرین از ایران به عنوان یک تحقیر تاریخی اظهار داشت: در گذشته ادبیات ما مملو از حسرت برای سرزمینهای ازدسترفته بود، اما برای اولین بار در تاریخ معاصر، ایران به قدرتی تبدیل شد که توانست استقلال و تمامیت ارضی خود را به طور کامل حفظ کند.
ربیعی ادامهداد: این حرمت و استقلال ملی حاصل دو عامل اساسی بود؛ نخست مجاهدت جامعه و قدرت نظامی کشور و دوم درایت، آیندهنگری و طراحی هوشمندانه رهبری شهید که توانست انسجام داخلی و اقتدار دفاعی ما را به طور همزمان حفظ و تقویت کند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به ماهیت متفاوت جنگهای نوین، تصریح کرد: جنگ امروز فراتر از تمامیت ارضی، «تمامیت ذهنی» ایرانیان را هدف قرار داده است. در این نبرد نوین که کثیفترین و تروریستیترین رژیمهای سیاسی با حمایت قدرتهای جهانی در برابر ما صفآرایی کردهاند، دشمن به دنبال ویران کردن ذهنیت و باورهای جامعه است.
وی گفت: اگر امروز میخواهیم در مسیر رهبری شهید حرکت کنیم، باید همزمان هم میدان قدرت دفاعی و نظامی کشور را تقویت کنیم و هم برای ارتقای روزافزون انسجام اجتماعی و داخلی تلاش مضاعف داشته باشیم.
ربیعی در ادامه به تشریح نقش بیبدیل زنان در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران مقاومت پرداخت و ادامهداد: پدیده حضور زنان در انقلاب و دفاع مقدس، پدیدهای منحصربهفرد است؛ زنی که آگاهانه در کنار همسر و فرزند خود میایستد، کانون خانواده را حفظ میکند و نظم تحمیلی دشمنان را به هم میزند.
وی خاطرنشان کرد: حضور زنان در صحنه و خیابانها، همواره یکی از اصلیترین موانع شکلگیری توطئهها و کودتاها علیه این مرز و بوم بوده است؛ زنان ما فراتر از نقشهای سنتی پشتیبانی، در صفوف مقدم مقاومت و حفظ انسجام مدنی حضور داشتهاند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با بیان اینکه زنان نباید صرفاً به عنوان قربانیان جنگ نگریسته شوند، تاکید کرد: در فرآیند بازسازی اجتماعی کشور و تقویت پایههای مقاومت، باید نقش بسیار برجستهتری برای زنان تدارک دیده شود که این نقش در پیوندی عمیق میان خانه، جامعه و فرهنگ ایثار تعریف میشود.
وی با ذکر خاطراتی از همراهی با سرداران شهید و شخصیتهای علمی کشور گفت: امروز ما از یک سو دارای یک شبکه نهادی گسترده، حامیان پرشمار و نیروهای توانمند هستیم و از سوی دیگر با دشمنانی بیآبرو و رویافروشانی مواجهیم که کوچکترین تعلقی به خاک و فرهنگ این کشور ندارند و حتی الفبای ادبیات و هویت ایرانی را نمیشناسند.
ربیعی در پایان با اشاره به خاطرهای از دوران تدریس خود در دانشگاه و زیست ساده و باورهای اصیل فرزندان این مرز و بوم، افزود: میراث عظیمی که شهدا برای ما به یادگار گذاشتند، سرمایه بزرگی برای تغییر جامعه و ساختن آینده است؛ گوهرهای گرانبهایی که جان خود را فدای سرافرازی ایران کردند و وظیفه ما صیانت از این مسیر روشن است.