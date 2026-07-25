کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان و دامداران هنگام وقوع رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه ببرید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع احتیاط کنند.

به گفته وی، باغداران نسبت به استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان و تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغ به دلیل وزش باد شدید اقدام کنند.

غلامی با تاکید بر جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد بیان کرد: کشاورزان و دامداران هنگام وقوع رعد و برق به مکان های ایمن پناه ببرید.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: پرورش دهندگان تدابیر لازم ایمنی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان را اتخاذ کنند، همچنین دامداران با توجه به احتمال رخداد صاعقه و وقوع رعد و برق از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع اجتناب کنند.

غلامی گفت: کشاورزان از محلول‌پاشی و سم‌پاشی در باغات و مزارع ناشی از گرد و خاک خودداری کنند، همچنین گلخانه داران نسبت به تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، طی روزهای شنبه و یکشنبه در شرق و جنوب شرق فارس به ویژه در ساعات بعد از ظهر  و اوایل شب شاهد رشد ابرهای همرفتی خواهیم بود که این شرایط سبب رگبار، رعد و برق و باد شدید در این مناطق خواهد شد.

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ضرورت جمع آوری سرشاخه و میوه‌های آلوده قبل و بعد وزش باد
کشاورزان از نهال‌های جوان در برابر وزش باد حفاظت کنند
ضرورت هشدارهای آبیاری مزارع و باغات در روزهای گرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
آخرین اخبار
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
اضافه‌برداشت امروز، بحران آب فردا؛ زنگ خطر برای منابع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آمادگی بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین + فیلم
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به افزایش بهره وری دست نیافتنی است
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد