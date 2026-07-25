باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع احتیاط کنند.

به گفته وی، باغداران نسبت به استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت شده و درختان جوان و تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغ به دلیل وزش باد شدید اقدام کنند.

غلامی با تاکید بر جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد بیان کرد: کشاورزان و دامداران هنگام وقوع رعد و برق به مکان های ایمن پناه ببرید.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: پرورش دهندگان تدابیر لازم ایمنی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان را اتخاذ کنند، همچنین دامداران با توجه به احتمال رخداد صاعقه و وقوع رعد و برق از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع اجتناب کنند.

غلامی گفت: کشاورزان از محلول‌پاشی و سم‌پاشی در باغات و مزارع ناشی از گرد و خاک خودداری کنند، همچنین گلخانه داران نسبت به تهویه مناسب و تنظیم شدت نور گلخانه اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، طی روزهای شنبه و یکشنبه در شرق و جنوب شرق فارس به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب شاهد رشد ابرهای همرفتی خواهیم بود که این شرایط سبب رگبار، رعد و برق و باد شدید در این مناطق خواهد شد.