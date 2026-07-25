رصد مستمر بازار فروش بلیت پروازهای اربعین و برخورد با عرضه خارج از نرخ‌های مصوب در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با آغاز عملیات پروازهای اربعین حسینی، به دستور مدیرعامل شرکت، رصد مستمر بازار فروش بلیت و نظارت بر عملکرد تمامی کانال‌های عرضه در دستور کار مدیریت بازرگانی و واحدهای ذی‌ربط قرار گرفت.

در این راستا، تمامی بلیت‌های پروازهای اربعین شرکت هواپیمایی  صرفاً با نرخ‌های مصوب و از طریق مجاری مجاز عرضه می‌شود و هرگونه فروش با قیمت بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده یا دریافت وجه مازاد، مورد تأیید این شرکت نبوده و در صورت مشاهده، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

در پی مشاهده مواردی از عرضه بلیت با نرخ‌های مغایر در برخی بسترهای فروش، موضوع بلافاصله توسط مدیریت بازرگانی شرکت به فروشندگان مربوطه منعکس شده و اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین رصد مستمر بازار فروش تا پایان عملیات پروازهای اربعین ادامه خواهد داشت.

شرکت هواپیمایی کاسپین با تأکید بر رعایت کامل بخشنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام می‌کند گزارش‌های مربوط به عرضه بلیت با قیمت‌های غیرمتعارف در بسترهای مختلف فروش، به‌صورت مستمر توسط مدیریت بازرگانی رصد و بررسی شده و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.

این شرکت ضمن تأکید بر صیانت از حقوق زائران، از مسافران درخواست می‌کند بلیت پروازهای اربعین را صرفاً از کانال‌های فروش مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در نرخ‌های اعلامی، مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی شرکت اطلاع‌رسانی کنند.

در همین راستا هم صمد سلیمانی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای عملیات اربعین اظهار کرد: «پروازهای اربعین از اول مرداد آغاز شده و تا بیستم مرداد ادامه خواهد داشت. در این مدت، ناوگان اختصاص‌یافته به‌صورت روزانه دو پرواز رفت و برگشت را از مبادی تهران، مشهد، اصفهان، یزد و ارومیه به مقصد نجف اشرف انجام می‌دهد.»

وی افزود: «با اجرای این برنامه، روزانه امکان جابه‌جایی حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ زائر فراهم خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم در مجموع، حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر از زائران از طریق پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین به عتبات عالیات اعزام شوند.»

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب مسافران گفت: «با توجه به افزایش حجم تردد در ایام اربعین، از زائران عزیز درخواست می‌کنیم حداقل سه ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند تا فرآیند پذیرش، کنترل مدارک و سایر تشریفات فرودگاهی با سهولت و بدون ازدحام انجام شود.»

وی با اشاره به نرخ‌های مصوب بلیت پروازهای اربعین تصریح کرد: «بر اساس نرخ‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری، بهای بلیت یک‌طرفه از مبدأ تهران ۱۲ میلیون تومان و از سایر مبادی ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران ۲۴ میلیون تومان و از سایر مبادی ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.»

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه وشهرسازی
خبرهای مرتبط
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
آخرین اخبار
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
اضافه‌برداشت امروز، بحران آب فردا؛ زنگ خطر برای منابع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آمادگی بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین + فیلم
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به افزایش بهره وری دست نیافتنی است
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد