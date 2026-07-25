باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با آغاز عملیات پروازهای اربعین حسینی، به دستور مدیرعامل شرکت، رصد مستمر بازار فروش بلیت و نظارت بر عملکرد تمامی کانالهای عرضه در دستور کار مدیریت بازرگانی و واحدهای ذیربط قرار گرفت.
در این راستا، تمامی بلیتهای پروازهای اربعین شرکت هواپیمایی صرفاً با نرخهای مصوب و از طریق مجاری مجاز عرضه میشود و هرگونه فروش با قیمت بالاتر از نرخهای تعیینشده یا دریافت وجه مازاد، مورد تأیید این شرکت نبوده و در صورت مشاهده، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
در پی مشاهده مواردی از عرضه بلیت با نرخهای مغایر در برخی بسترهای فروش، موضوع بلافاصله توسط مدیریت بازرگانی شرکت به فروشندگان مربوطه منعکس شده و اقدامات اصلاحی و پیگیریهای لازم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین رصد مستمر بازار فروش تا پایان عملیات پروازهای اربعین ادامه خواهد داشت.
شرکت هواپیمایی کاسپین با تأکید بر رعایت کامل بخشنامههای سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام میکند گزارشهای مربوط به عرضه بلیت با قیمتهای غیرمتعارف در بسترهای مختلف فروش، بهصورت مستمر توسط مدیریت بازرگانی رصد و بررسی شده و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.
این شرکت ضمن تأکید بر صیانت از حقوق زائران، از مسافران درخواست میکند بلیت پروازهای اربعین را صرفاً از کانالهای فروش مجاز تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در نرخهای اعلامی، مراتب را از طریق راههای ارتباطی شرکت اطلاعرسانی کنند.
در همین راستا هم صمد سلیمانی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای عملیات اربعین اظهار کرد: «پروازهای اربعین از اول مرداد آغاز شده و تا بیستم مرداد ادامه خواهد داشت. در این مدت، ناوگان اختصاصیافته بهصورت روزانه دو پرواز رفت و برگشت را از مبادی تهران، مشهد، اصفهان، یزد و ارومیه به مقصد نجف اشرف انجام میدهد.»
وی افزود: «با اجرای این برنامه، روزانه امکان جابهجایی حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ زائر فراهم خواهد شد و پیشبینی میکنیم در مجموع، حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر از زائران از طریق پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین به عتبات عالیات اعزام شوند.»
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی مناسب مسافران گفت: «با توجه به افزایش حجم تردد در ایام اربعین، از زائران عزیز درخواست میکنیم حداقل سه ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند تا فرآیند پذیرش، کنترل مدارک و سایر تشریفات فرودگاهی با سهولت و بدون ازدحام انجام شود.»
وی با اشاره به نرخهای مصوب بلیت پروازهای اربعین تصریح کرد: «بر اساس نرخهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری، بهای بلیت یکطرفه از مبدأ تهران ۱۲ میلیون تومان و از سایر مبادی ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین نرخ بلیت رفت و برگشت از تهران ۲۴ میلیون تومان و از سایر مبادی ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.»