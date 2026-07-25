باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش به پاس سال‌ها حضور مؤثر و ماندگار اکبر عبدی، از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین بازیگران سینمای ایران، دو فیلم خاطره‌انگیز «ای ایران» و «مادر» را در روزهای شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم مرداد، ساعت ۲۱ برای علاقه‌مندان سینمای ایران روی آنتن می‌برد.

این شبکه در راستای پاسداشت جایگاه هنری اکبر عبدی، بازیگر توانمند و صاحب‌سبک سینمای ایران، با پخش دو اثر شاخص از کارنامه هنری او، یاد و خاطره نقش‌آفرینی‌های ماندگار این هنرمند را گرامی می‌دارد.

بر این اساس، فیلم سینمایی «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، شنبه ۳ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در بحبوحه‌ انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله می‌رود و مردم را آزار می‌دهد! او برای آنکه منطقه‌ تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد، حکومت نظامی اعلام می‌کند. کسبه‌ بازار، معلم‌ها و دانش‌آموزان مدرسه با او مقابله می‌کنند. مردم همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه‌ ارتقای درجه‌ مکوندی در آن برپا است، هجوم می‌برند و بساطش را به‌ هم می‌ریزند....

در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلام‌حسین نقشینه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همچنین فیلم سینمایی «مادر» به کارگردانی علی حاتمی، یکشنبه ۴ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این فیلم داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روز‌های پایانی در آن‌جا جمع شوند. فرزندان او هر یک مسیری را در زندگی‌شان در پیش گرفته و به راه خود رفته‌اند. بیماری مادر و سپس مرگش، بعد از کش‌وقوس‌هایی آن‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، زنده‌یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده‌اند.

اکبر عبدی با ایفای نقش‌های ماندگار در آثار سینمایی و تلویزیونی، طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان و اهالی سینما به دست آورده و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیگران سینمای ایران شناخته می‌شود. شبکه نمایش با پخش این دو فیلم، ضمن تجلیل از کارنامه ارزشمند این هنرمند، فرصتی را برای مرور بخشی از خاطره‌انگیزترین آثار سینمای ایران فراهم کرده است.