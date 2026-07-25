شبکه نمایش به پاس سال‌ها حضور مؤثر و ماندگار اکبر عبدی، دو فیلم خاطره‌انگیز «ای ایران» و «مادر» را در روزهای شنبه و یکشنبه روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش به پاس سال‌ها حضور مؤثر و ماندگار اکبر عبدی، از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین بازیگران سینمای ایران، دو فیلم خاطره‌انگیز «ای ایران» و «مادر» را در روزهای شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم مرداد، ساعت ۲۱ برای علاقه‌مندان سینمای ایران روی آنتن می‌برد.

 این شبکه در راستای پاسداشت جایگاه هنری اکبر عبدی، بازیگر توانمند و صاحب‌سبک سینمای ایران، با پخش دو اثر شاخص از کارنامه هنری او، یاد و خاطره نقش‌آفرینی‌های ماندگار این هنرمند را گرامی می‌دارد.

بر این اساس، فیلم سینمایی «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، شنبه ۳ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در بحبوحه‌ انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله می‌رود و مردم را آزار می‌دهد! او برای آنکه منطقه‌ تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد، حکومت نظامی اعلام می‌کند. کسبه‌ بازار، معلم‌ها و دانش‌آموزان مدرسه با او مقابله می‌کنند. مردم همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه‌ ارتقای درجه‌ مکوندی در آن برپا است، هجوم می‌برند و بساطش را به‌ هم می‌ریزند....

در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلام‌حسین نقشینه نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همچنین فیلم سینمایی «مادر» به کارگردانی علی حاتمی، یکشنبه ۴ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این فیلم داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روز‌های پایانی در آن‌جا جمع شوند. فرزندان او هر یک مسیری را در زندگی‌شان در پیش گرفته و به راه خود رفته‌اند. بیماری مادر و سپس مرگش، بعد از کش‌وقوس‌هایی آن‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، زنده‌یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده‌اند.

اکبر عبدی با ایفای نقش‌های ماندگار در آثار سینمایی و تلویزیونی، طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان و اهالی سینما به دست آورده و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیگران سینمای ایران شناخته می‌شود. شبکه نمایش با پخش این دو فیلم، ضمن تجلیل از کارنامه ارزشمند این هنرمند، فرصتی را برای مرور بخشی از خاطره‌انگیزترین آثار سینمای ایران فراهم کرده است.

برچسب ها: اکبر عبدی ، شبکه نمایش
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد اکبر عبدی اعلام شد
نگاه اکبر عبدی در مورد نحوه مرگش: دوست ندارم از یاد‌ها بروم
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام اکبرعبدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
خداوند رحمتش بکند.استاد اکبر عبدی. مردی شریف و با غیرت و وطن دوست که هیچ وقت وطنش نفروخت. او از بهترین کمدین و هزار چهره سینما بعد از انقلاب اسلامی و در رده بزرگان سینما خواهد بود.. آثار ماندگاری مانند مادر .آدم برفی. رسوایی . اخراجی ها .اکتور سینما.محله برو بیا در تلویزیون. بازم مدرسه ام دیر شد...روحش شاد ویادش گرامی.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خداوند رحمتش کند
۱
۲۲
پاسخ دادن
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
الموت ثبت جهانی شد
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» با تمرکز بر دیدگاه الازهر منتشر شد
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
قطعه «بیدار شو دنیا» آماده شد/ نگاه هنری به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت دشمن در میناب
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
آخرین اخبار
مرصاد ثابت کرد انقلاب اسلامی برابر قدرت‌های پوشالی سر تعظیم فرود نمی‌آورد
قطعه «بیدار شو دنیا» آماده شد/ نگاه هنری به سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت دشمن در میناب
سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» منتخب مخاطبان تماشا
الموت ثبت جهانی شد
آخرین وداع با مرد هزار چهره سینمای ایران/ اکبر عبدی نقش‌ها را زندگی ‌کرد
کتاب «شیعه برادران یک قبله‌اند» با تمرکز بر دیدگاه الازهر منتشر شد
علت اصلی ماندگاری اکبر عبدی در قلب مردم + فیلم
انعطاف بالای اکبر عبدی در ایفای نقش‌های مختلف + فیلم
فیلم خاطره انگیز اکبر عبدی از نگاه مسعود ده نمکی
مهارت بالای اکبر عبدی از زبان کارگردان سینما + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت محمد یاراحمدی استاد صداپیشه
روایت جالب عمو قناد از نجات دست یک کودک مقابل آنتن زنده!/ از سال‌ها تلاش عمو قناد تقدیر شد
برنامه‌های مجید قناد همراه با نوآوری بود
ثبت ۸۷۵۵ اثر از سراسر جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
عوامل رادیو اربعین به عشق امام حسین (ع) دلی کار می‌کنند
محمد یاراحمدی دوبلور پیشکسوت درگذشت
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت اکبر عبدی
مرور آثار یکی از ماندگارترین چهره‌های سینمای ایران با پخش «ای ایران» و «مادر»