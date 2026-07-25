باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا موالی‌زاده امروز در جلسه ستاد ملی بازسازی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و استانداران چهار استان جنوبی درگیر جنگ کشور که به صورت وبیناری برگزار شد ضمن قدردانی از عنایت ویژه رئیس‌جمهور و اعضای دولت برای حمایت از استان‌های درگیر جنگ بیان کرد: با این وجود، فرآیند بازسازی مجموعه‌های راهبردی استان همچون فولاد خوزستان و فولاد آتیه خاورمیانه آغاز شده است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت صنایع پایین‌دستی و زیربنایی گفت: از مجموع ۲۳ واحد پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام، ۱۰ واحد دچار آسیب‌های جدی شد که برخی از آن‌ها در چند نوبت مورد حمله قرار گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین ۲ شرکت کشتی‌سازی اروندان و شهید موسوی نیز از این حملات در امان نمانده و دچار خسارات سنگینی شده‌اند که نیازمند بازسازی فوری است.

موالی زاده در خصوص مصوبات ستاد ملی بازسازی مبنی بر مشارکت شهرداری‌های کلانشهرها تصریح کرد: شهرداری اهواز با توجه به پرداخت ماهانه ۶ همت حقوق پرسنل توان مالی برای ورود به بازسازی نقاط آسیب دیده نیست و خواستار معافیت این شهرداری از تعهدات مذکور هستیم.

وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انتظامی و قضایی در استان تاکید کرد.

موالی‌زاده با اشاره به تلاش‌های استانداری برای حفظ اشتغال خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از تعدیل ۵۰ هزار نیروی کار که می‌توانست استان را به سمت یک بحران اجتماعی سوق دهد جلوگیری شد و این رقم به زیر پنج هزار نفر کاهش یافت، با این حال ادامه این روند از سوی شرکت‌ها در گرو تامین زیرساخت‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم حل چالش انرژی گفت: خوزستان ۱۰ هزار مگاوات تولید برق دارد که بخش عمده آن صرف مصرف خانگی می‌شود، در شرایط دمای بالای ۵۰ درجه، امکان اعمال خاموشی خانگی وجود ندارد، اما از سوی دیگر واحدهای صنعتی نیز برای بقا نیاز به برق دارند به همیت دلیل باید سازوکار هوشمندانه‌ای برای جلوگیری از قطع برق صنایع طراحی شود.

موالی‌زاده در پایان اهم مطالبات استان را تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای پیمانکاران جهت مقابله با افزایش نرخ ارز، حمایت معیشتی از صیادان و اعطای تسهیلات تشویقی به لنج‌داران، همکاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان جهت عبور از شرایط بحرانی و اختصاص پنج درصد از ارزش افزوده به استانداران جهت تخصیص در شرایط اضطرار و اولویت‌بندی‌های دقیق منطقه‌ای دانست.

بر اساس اعلام معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان طی حدود ۱۴ روز گذشته چندین نقطه در ۱۲ شهرستان استان هدف قرار گرفته که در پی آن ۱۰ نفر از شهروندان خوزستانی به شهادت رسیدند.