باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین نشست نظارتی پیشبرد و اجراسازی سند «برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» با حضور دکتر سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و نیز نمایندگان ۱۸ دستگاه مسئول در این سند، به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

آقامیری در این نشست، با تأکید بر ضرورت رفع موانع، ایجاد عزم جدی از سوی دستگاه هماهنگ‌کننده و تسریع در اجرای سند «برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی»، و در نتیجه ایجاد تغییر واقعی و محسوس در میدان، بر تدوین راهکار‌های عملیاتی برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، عزم ملی و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی را لازمه تحقق کامل سند سواد فضای مجازی و نهادینه‌سازی آن در کشور دانست و اظهار داشت: اثر اجرای این سند باید در زندگی و زیست مجازی مردم دیده شود.

انتقاد دستگاه‌ها از عملکرد وزارت ارشاد در اجرای سند سواد فضای مجازی

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های حاضر، یکی از انتقاد‌های اصلی خود را متوجه معاونت مسئول اجرای این سند در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده سند، دانستند و تأکید کردند که این وزارتخانه در انجام وظایف هماهنگی، پیگیری و راهبری سند، از جدیت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است.

به گفته حاضران، نه‌تنها پیگیری‌های مؤثر و مستمر از سوی این وزارتخانه انجام نشده، بلکه دبیرخانه اصلی سند نیز تاکنون به‌صورت منسجم و عملیاتی تشکیل نشده است.

نمایندگان دستگاه‌ها تصریح کردند که همین کم‌کاری، در عمل موجب بروز مشکلات اداری و مالی برای دستگاه‌ها در اجرای تکالیف مندرج در سند شده و روند پیشبرد مأموریت‌ها شده و به‌ویژه تأمین منابع مالی لازم یا ارائه طرح‌های مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه را با مشکل مواجه کرده است.

با وجود این، دستگاه‌ها اعلام کردند که هر یک بر اساس احساس مسئولیت خود، اقدامات مرتبط را تا حد امکان و مطابق برنامه‌های دستگاه دنبال کرده‌اند.

در بخش دیگری از این نشست نیز گزارشی از نتایج پژوهش سطح‌سنجی سواد فضای مجازی، که توسط مؤسسه افکارسنجی متا انجام شده است، ارائه و ابعاد مختلف آن بررسی شد.

گفتنی است در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیما، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی