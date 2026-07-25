باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: موکب حضرت علی اصغر (ع) و امامزادگان استان مازندران بامداد جمعه ۲ مردادماه در شهر مقدس سامرا برپا شد و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را از صبح جمعه آغاز کرد.

او افزود: آشپزخانه این موکب برپا شده و در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام اقدام به پخت غذای گرم می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: برای میان‌وعده نیز کلوچه، میوه، شربت، آب خنک و چای بین زائران توزیع خواهد شد.

حیدری با اشاره به اینکه این موکب برای هشتمین سال متوالی در اربعین حسینی فعالیت می‌کند، افزود: فعالیت موکب حضرت علی‌اصغر (ع) و امامزادگان مازندران به‌صورت شبانه‌روزی خواهد بود.

منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران